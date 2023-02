Zouden aandeelhouders ook de Allerhande lezen? Dan ben je net door Ahold Delhaize getrakteerd op de hoogste dividenduitkering in jaren – hoera prijsverhogingen, hoera ruimhartig opkopen van eigen aandelen – en dan stuit je op een bonnetje op pagina 40. Knip uit en duw bij behoeftigen in de brievenbus: „Beste Buur! Zou je het leuk vinden als ik een keer een hapje eten voor je maak?”

Benieuwd naar de nieuwe Shellbode. We hebben benzine onbetaalbaar gemaakt, maar hier, een bonnetje om te carpoolen met je buren.

Nu in de Heinekengazet: aandeelhouders zwemmen in recordwinst, maar uw biertje kost 5 euro. Daarom vijf trucs om ongemerkt geen rondje te geven in de kroeg.

Geknipt voor u, uit de Vattenfallerhånde: „Beste Buur! Zou je het leuk vinden een keer bij mij in bad te duiken?”

Pardon my French, maar dit is toch let them eat cake next level?

Zouden die aandeelhouders het uitgieren als ze doorbladeren en allerhande tips tegenkomen om goedkoper te koken: „Maak álles op”. „Lekker voordelig: Door steeds maar één ingrediënt te wijzigen, lijkt het alsof je een heel nieuwe traybake op tafel zet.”

Om je te bescheuren. De sloeber leert leven als een student, en jij dineert vorstelijk van zijn centen. In hetzelfde nummer staat een reportage over een supersympathiek buurtproject rond gedeelde soep. Post een foto van jouw #burenbordje en je maakt kans om ook met je verhaal in dit prachtblad te verschijnen. Word ook de onbetaalde mascotte van deze sociale witwasoperatie.

In Frankrijk en Spanje zijn er supermarkten die een ‘inflatiemandje’ aanbieden en de prijs van dertig basisproducten (pasta, luiers) bevriezen op een betaalbaar niveau. Dat gebeurt vooralsnog allemaal op vrijwillige basis, en gaat gepaard met het nodige gedoe, maar die Franse en Spaanse kabinetsleden dringen tenminste áán op zo’n gebaar bij het bedrijfsleven.

Bij ons doen ze nog niet eens een voorzichtig vóórstel tot iets dergelijks. Van de supermarkten zelf hoef je het niet te verwachten. Ahold-topman Frans Muller zei donderdag tegen Het Parool doodleuk dat de boodschappen „veel minder duur zijn geworden dan iedereen denkt”.

Maar dat ook regeringspartijen niet bij de supermarkten aandringen is onverteerbaar. Een kop in het AD over de Binnenhofverbouwing las als een adequate samenvatting: „Rutte neemt risico op onbeheersbare brand voor lief en blijft nog anderhalf jaar in Torentje, brandweer ‘not amused’.”

Er is maar één iemand die wel zo’n inflatiemandje zou kunnen afdwingen. Degene die bij al die multinationals op nummer één staat. De aandeelhouder. En omdat die waarschijnlijk eerder NRC dan Allerhande leest, mag hij dit stukje best opvatten als een uitknipbonnetje.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.