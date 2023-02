Hoe een Chinese spionageballon zorgt voor een diplomatieke crisis

Een Chinese spionageballon zorgde de afgelopen weken voor een diplomatieke crisis tussen China en de Verenigde Staten. Wat is dit precies voor ballon? En wat zegt het over de veiligheid van ons luchtruim? Verslaggever Hans Steketee ziet hoe deze ballon de relatie tussen beide grootmachten op spanning zet.

Lees hier het stuk over de Chinese spionageballon: VS: Chinese ‘surveillanceballon’ was eigenlijk op weg naar militaire bases Hawaii en Guam

