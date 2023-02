Het Uur met journalist Thomas Erdbrink

Wat als je niet meer mag werken in het land waar je twintig jaar correspondent was? ‘Onze man in Teheran’ Thomas Erdbrink werd 'onze man bij de Taliban'. Pieter van der Wielen spreekt hem over het belang van voorbij clichés kijken om écht te begrijpen waarom mensen iets doen of geloven, en hoe de mensen in het “putje van de wereld” moeten leven met “wat wij als Westen hebben gedaan”.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.