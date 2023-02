De Provinciale Statenverkiezingen? Daar hebben ze het in Brabant nog niet over. Eerst carnaval, dat dit weekend begint. De afgelopen weken mopperden Brabanders over de gestegen prijzen van de carnavalsmunten, hadden ze een mening over de nieuwste carnavalskrakers en wisselden ze ideeën uit voor een ‘carnavalspak’.

In deze rubriek belichten correspondenten het publieke debat op hun standplaats. In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn dit vier weken lang de regiocorrespondenten.

Bij het uitzoeken van dat ‘pekske’ mag je gerust buiten het hokje ‘mensen en dieren’ denken. Niemand kijkt er raar van op als je verkleed gaat als voetbalkaart of kauwgumballenautomaat. Toch kiezen veel Brabanders met carnaval nog altijd voor een klassiek pak, zoals dat van politieagent, piraat of sprookjesfiguur.

Bij het zoeken naar een carnavalsoutfit viel het een vrouwelijke journalist van het Brabants Dagblad (BD) op dat de vrouwenpakken over het algemeen sexy zijn: korte rokken, diep decolleté, terwijl de meeste mannenpakken geen ‘bloot’ laten zien. Dat beaamden verschillende verkopers van carnavalskleding.

Maar, zeggen zij, die sexy vrouwenpakken verkopen nu eenmaal heel goed. „Wij hebben een nieuwe Playboy-lijn die bestaat uit kostuums alleen voor vrouwen”, zegt een Tilburgse verkoper in het artikel. „Daar zit niks voor mannen bij, maar het slaat veel beter aan dan wij dachten.”

Daarmee is de kous af, zou je kunnen denken. Maar het Brabants Dagblad kreeg „honderden lezersreacties” – en die lezers waren het niet met elkaar eens. De krant publiceerde een bloemlezing van de reacties. „Ik vind het allemaal wel leuk. Dat je bips er haast afvriest neem je meestal gewoon voor lief”, reageerde een vrouw. Een man uit Roosendaal vond eerst „eigenlijk ook altijd dat vrouwen sexy gekleed moesten zijn” met carnaval, maar stelde zijn mening bij toen zijn dochter interesse toonde voor de gewaagde pakjes. „Als je geen onesie aan wilt, moet je ervan uitgaan dat mannen zich gedragen en daar ben ik niet zo zeker van.”

Op Twitter en andere sociale media zijn ook minder genuanceerde meningen over het onderwerp te vinden. „Ik ben een vrouw en vind het bespottelijk! Maar ja, ik kan voor de voeten gegooid krijgen dat ik ook al een oude taart ben.” Op Facebook schreef een man uit Veghel: „Mogen ze een x 5 dagen de slet uithangen zonder raar aangekeken te worden, is het weer niet goed.”

Prinses Carnaval

Ondertussen verandert wel de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen in de carnavalswereld. De hofdames en dansmarietjes zijn standaard vrouw; de Prinsen Carnaval man. Een Prinses Carnaval bestond niet. Maar sinds enkele jaren wordt er steeds vaker een prinses uitgeroepen in plaats van een prins. En is de voorzitter van de carnavalsvereniging ook vaker een vrouw.

Die veranderingen zijn allesbehalve vanzelfsprekend. Afgelopen november, rond de aftrap van carnaval, citeerde journalist Yolanda Sjoukes in een column in BN DeStem de statuten anno 2022 van de carnavalsstichting van Prinsenbeek: „De prins is altijd een man, dat is traditioneel zo bepaald.” Volgens Sjoukes krijgen journalisten die het onderwerp „aan de kaak stellen” al jaren „kulantwoorden op hun vragen waarom vrouwen geweerd worden”. Bij de column staat een lezerspoll met de stelling: „Alle carnavalsfuncties moeten vanaf nu voor vrouwen toegankelijk zijn”. Bijna een derde van de stemmers is het daar niet mee eens.

Misschien is het zoals Sjoukes in haar column schrijft: „Carnaval is een keileuk feest, behalve voor vrouwen met ambitie.”