Een derde meer geweldsincidenten tegen NS-personeel in 2022

Het aantal geweldsincidenten tegen NS-medewerkers is in 2022 gestegen met zo’n 30 procent, naar 965. Bijna een derde van hen kreeg te maken met lichamelijk geweld. Bij andere incidenten werden medewerkers bijvoorbeeld bedreigd of bespuugd. Dat meldt NS vrijdag.

NS roept de overheid op om in te grijpen. De spoorwegmaatschappij wil meer bevoegdheden in het controleren van reizigers. Bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot het Rijbewijsregister, zodat reizigers makkelijker geïdentificeerd kunnen worden. Ook wil NS „de mogelijkheid hebben om overlastgevers die zich zonder paspoort in Nederland bevinden, te kunnen identificeren”.

Vorig jaar nam NS zelf al maatregelen tegen de toenemende overlast. Zo worden camerabeelden in treinen op trajecten met veel overlast live bekeken en kunnen conducteurs door een nieuwe app sneller boetes uitschrijven. Op sommige locaties gaat NS een stap verder, zoals in Weert, op Rotterdam Centraal en Amsterdam Centraal. Daar zette NS beveiligers met honden in.

‘Praktische zaken’

Wouter Koolmees, sinds drie maanden NS-topman, heeft „de afgelopen maanden veel collega’s gesproken”, zo schrijft hij. „Ik had de verwachting dat we het vooral zouden hebben over de dienstregeling, service aan de reiziger en praktische zaken van het werken in de trein en op het station. Maar het gaat veel te vaak over sociale veiligheid, de-escaleren en voorkomen van geweld.”

Ook tussen reizigers steeg het aantal meldingen van agressie sterk, met 73 procent naar 3.144. In 2020 introduceerde NS het WhatsApp Alert, waarmee reizigers contact kunnen opnemen met de NS-meldkamer. Sinds 2022 wordt het meldsysteem door NS gepromoot met bijvoorbeeld stickers in treincoupés. Het aantal meldingen steeg vervolgens sterk.