Fox News zag leugens over verkiezingen intern als onzin

„Flauwekul.” „Volkomen gek.” „Ik heb geen seconde gedacht dat het verhaal dat Sidney probeerde te pushen, waar was.”

Zo weerspraken presentatoren van Fox News in privéberichten de beweringen van toenmalig president Trump en diens advocaten over grootschalige fraude bij de presidentsverkiezingen van 2020. Maar in hun tv-shows bleven ze die advocaten gewoon voor de camera’s brengen om hun leugens te herhalen. Sidney Powell – Trumps advocaat die door Fox-presentatoren Tucker Carlson en Laura Ingraham in kleine kring als „knots” en „knetter” werd beschreven – kon maandenlang haar beweringen voor het miljoenenpubliek van Fox uiteenzetten. Een enkele keer werd zij stevig weersproken.

De gespletenheid van Fox News kwam donderdag naar buiten in de aanklacht die Dominion, fabrikant van stemmachines, indiende tegen de zender. Advocaat Powell verspreidde via Fox en andere rechtse media de ongefundeerde theorie dat stemmen voor Trump in de machines van Dominion door software of door een algoritme automatisch werden veranderd in stemmen voor Joe Biden. Dominion eist voor de rechter een schadevergoeding van 1,6 miljard dollar. De zaak dient in april.

Dit moet direct stoppen, vanavond nog Tucker Carlson presentator Fox

Dat Trumps advocaten, onder wie ook oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani („godvergeten idioten”, aldus presentator Sean Hannity) op Fox de ruimte bleven krijgen, is geen toeval, aldus de aanklacht. Via dagvaardingen hebben advocaten van Dominion de hand weten te leggen op interne communicatie van Fox-medewerkers, tot aan eigenaar Rupert Murdoch toe. Daaruit blijkt dat Fox in het nauw werd gebracht door dalende kijkcijfers – kijkers haakten af omdat ze meenden dat de zender Trump had verraden. Daarom „zullen we vlaggetjes neerzetten om onze kijkers duidelijk te maken dat we hen horen en respecteren”, zo schreef Suzanne Scott, de topvrouw van Fox News, een week na de verkiezingen van 3 november 2020.

Merk beschermen

Op verkiezingsavond was Fox News de eerste zender die meldde dat Biden de staat Arizona zou winnen – een vroege, maar juiste constatering. Het was voor kamp-Trump aanleiding om Fox hard aan te vallen. Bij demonstraties voor Trump werd gescandeerd „Fox sucks!”, een vloek die daarvoor meestal voor CNN was gereserveerd. De topvrouw riep de eindredacteur die verantwoordelijk was voor de Arizona-melding op het matje in een e-mail, waarin ze schreef dat het als leidinggevende zijn taak was „om het merk te beschermen”.

Onder de belangrijkste presentatoren namen de zorgen over de gevolgen snel toe. Toen een interne factchecker in een tweet de beweringen van Trump als onwaar had bestempeld, liet Tucker Carlson aan Sean Hannity weten: „Alsjeblieft, zorg ervoor dat zij wordt ontslagen. Serieus... Waar gáát dit over? Ik ben echt geschokt. Dit moet direct stoppen, vanavond nog. Het schaadt aantoonbaar ons bedrijf. Onze beurskoers is gedaald. Dat is geen grap.”

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven