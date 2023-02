Floortje Dessing neemt het op voor beer Baloe. Is dat geëngageerd of prekerig?

Floortje Dessing kuste donderdagavond haar ezels Jay en Lucas vaarwel en stapte in een terreinwagen om daarin 7.500 kilometer af te leggen door elf landen. Roemenië, Turkije, onder begeleiding Irak door, oversteken met de boot en dan via India naar Nepal. Officieel is Floortje gaat mee weer een reisprogramma, alleen is er een element toegevoegd dat je, afhankelijk van je bui, geëngageerd of prekerig kunt noemen. Naast haar in de terreinwagen zit Jasper Doest, afgestudeerd bioloog en prijswinnend fotograaf voor (onder meer) National Geographic. De prijzen (zilveren camera, World Press, Wildlife Photographer of the Year) won hij met zijn foto’s van dieren en hun omgeving. De mens kwam pas later in zijn oeuvre, en zodra die in beeld verschijnt weet je dat het gedaan is met de rust en natuurlijke orde der dieren. Vrijwel altijd staat de mens in zijn werk voor vervreemding en is het beest geknecht, geketend of getemd. Hoe dichter bij de natuur we komen, hoe verder we er vanaf staan.

Jasper Doest kuste donderdagavond zijn twee kinderen gedag en pakte zijn camera-apparatuur in. Het idee is dat hij onderweg de relatie dier-natuur-mens vastlegt, Floortje gaat mee voor de verhalen áchter de foto’s. Ze rijden niet op de bonnefooi, maar doelgericht op hun onderwerpen af. Roemenië is hun eerste stop, en op het programma staat: de beer. In de bossen leven er nog zo’n zesduizend in vrijheid. Op beren jagen mag officieel niet meer, beren inzetten als circus-attractie ook niet en beren gevangen houden als huisdier of mascotte is verboden.

Maar, in een dorpje in de Karpaten blijkt de eigenaar van een ski-resort nog een beer te bezitten. Baloe heet-ie en hij zit al 23 jaar in een kooi naast de ski-lift. Hij is niet van plan op te staan om Floortje te begroeten, pas als zijn verzorgster hem paait met cornflakes en limonade, drukt hij zijn zwarte dropneus tegen het hek. Doodzielig natuurlijk. En toch was dit het eerste moment waarop Floortjes observaties me wat overtollig leken. De serie begón nota bene met een citaat van Mahatma Gandhi, dat de grootsheid van een natie en haar morele vooruitgang afgemeten kan worden aan haar omgang met dieren. Dat geeft wel wat richting aan hoe Floortje erover denkt.

Baloe moet vrij en wel meteen, helemaal mee eens – al vraag ik me af of hij ooit zijn draai nog zal vinden in een bos. Mensen zijn vreselijk dat we een dier dit aandoen, vind ik ook. Maar voor het verhaal achter de foto had ik liever het waaróm gehoord, het hoe desnoods. Nou was dat in dit geval waarschijnlijk onmogelijk, de verzorgster sprak gebrekkig Engels en de eigenaar vertoonde zich niet.

Met de oprichtster van een berenopvang in de bergen kon Floortje wat makkelijker praten. Gesprekjes gaan het beste als er ondertussen wat gebeurt. Bevrijde beer neemt voor het eerst van z’n leven een dip in het water van het zwembad. Beer checkt of het glas tussen hem en de fotograaf niet toch kapot kan. Beer Masha, gered uit een Oekraïens circus, beweegt ritmisch en constant van voor naar achter, heen en weer. „Zodra ze mensen ziet, vervalt ze in het gedrag dat ze vertoonde in gevangenschap.” Overbodig zijn weer de één-op-één gesprekjes die Floortje voert met de oprichtster van de opvang. En ik weet ook niet of „waarom stoppen mensen dieren in kleine hokken?” nou de beste vraag is om aan haar te stellen. Wat zal ze anders antwoorden dan: „de mens is onwetend en egoïstisch en waant zich de baas van de natuur”? Liever had ik geweten hoe Cristina Lapis het voor elkaar heeft gekregen zo’n groot stuk bos te kopen voor ‘haar’ 140 beren. En te voeden, vergeet dat niet. Natuurlijk was ze als kind „gevoelig en barmhartig” en begaan met dieren. Welk kind is dat niet? De beelden zijn veelzeggend, nu de verhalen erachter nog.