Eerbetoon aan Jan Henderik: van reclamemateriaal tot gezinsfoto’s

Intieme familiefoto’s én gelikt reclamewerk. Reisportretten uit India, de Sahara, Tunesië én rauwe Rotterdamse straatfotografie. Modeshoots van sexy modellen in badpak én campagnes voor het recht van de vrouw op abortus. En dat alles gemaakt in zwart-wit en in kleur, autonoom en in opdracht, liggend en staand, in close-up of met een groothoek. De fotografie van de Rotterdamse fotograaf Jan Henderik zwiept alle kanten op. „Er is geen eenduidige lijn in zijn oeuvre. Het is alles. Rijk in stijlen, vol van ervaring. Een oerbron van energie”, schrijft Hugo Borst van Galerie Weisbard in het voorwoord van het boek Jan Henderik dat begin deze maand uitkwam.

Henderik is geen bekende naam in de fotografiewereld. Reden voor Borst om samen met Wanda Waanders van het Rotterdamse Stadsarchief, dat in 2021 de collectie van Jan Henderik in beheer nam, Vincent Mentzel, fotograaf en fan, en dochter Marleen Henderik, de afgelopen jaren door het oeuvre van Henderik te gaan. Het boek toont een selectie van de foto’s die Henderik maakte tussen 1960 en 1990, eerst voor het Rotterdamse reclamebureau Lintas, waar hij werkzaam was, later als zelfstandig fotograaf die werkte voor bedrijven als Ford, Unilever en Lego en magazines als Viva en Avenue.