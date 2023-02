Dit zijn de twintig beste restaurants in Rotterdam volgens onze criticus

€ Tot 25 euro per persoon

Le Petitjean Verfijnde Franse patisserie

Het deeg is soepel en luchtig, maar ook stevig, en smaakt naar puur brood en boter. Van binnen zie je talloze kleine luchtkamertjes tussen de laagjes deeg: we hebben het over de croissant van Le Petitjean, een Franse patisserie in Rotterdam die in coronatijd opende. Liefhebbers hebben de croissant omarmd als de beste van de stad. Kneden, rijzen, rollen, lamineren met Franse boter, shapen en bakken; het driedaagse proces werpt zijn vruchten af.

Zomerhofstraat 75, Rotterdam (Noord)

Lees de recensie uit 2022: In de rij bij Le Petitjean voor een formidabele croissant-ervaring

Panzero Eenvoudig Zuid-Italiaans

Bij Panzero aan de Botersloot in Rotterdam serveren ze pretentieloos Italiaanse streetfood uit Puglia, de hak van Italië. De streek staat bekend om de cucina povera: de ‘arme keuken’ die van eenvoudige ingrediënten als (oud) brood en tomaat nog iets fantastisch weet te maken. Daar slagen ze bij Panzero maar al te goed in: van de bruschetta (flinke snee krokant geroosterd brood met onder andere tomaatjes, rode ui en mozzarella) tot Parmigiana (aubergine-ovenschotel) - je waant je in heerlijke Italiaanse (lunch)sferen.

Botersloot 50a, Rotterdam (Centrum)

Lees de recensie uit 2022: Bij Panzero in Rotterdam waan je je even op een idyllisch Italiaans plein

Marseille Ruig Zuid-Frans eetcafé

Liefhebbers van een goede biefstuk met friet kunnen hun hart ophalen aan de West-Kruiskade in Rotterdam. Daar zit Marseille en de hele dag serveren ze klassieke Zuid-Franse en mediterrane gerechten in een ongedwongen sfeer. Je kunt er een croissantje eten, borrelen met een kaasje of een oester. Er zijn crudités, elegante fruits de mer of gewoon een simpele puree met braadworst. En steak frites dus. Maar dan goede: rare is er echt rare, de bearnaisesaus fantastisch. Dunne frietjes erbij, knetterverse kropsla. Ook andere gerechten (oeufs mayo, vissoep, doradefilet) vallen in de smaak: Frans, met een ruig maar gouden randje.

1e Middellandstraat 16b, Rotterdam (West)

Lees de recensie uit 2022: Een beetje nouvelle vague, een beetje nouvelle knaag: een eigenwijs Zuid-Frans eetcafé in Rotterdam



Pistache Halab Culinair comfortfood

Pistache Halab begon in 2015 klein met de verkoop van zoetigheden uit Aleppo. Al snel groeide de Syrische zaak uit tot een drukbezocht eethuis. Lot at er perfect mals lamsvlees en kip van de houtskoolgrill. Vegetariërs en vegans kunnen hun hart ophalen aan falafel en aan foul: een goed vullend ontbijt- en lunchgerecht van grote bruine tuinbonen. De ware triomf zit hem in de shoarma, of hier: shawarma. Vergeet de in knoflooksaus verzopen broodjes die je na het stappen wel eens naar binnen werkt, of die gekke fliebers treurvlees uit de supermarkt – Syrische shawarma is een heel ander verhaal.

Nieuwe Binnenweg 289 A, Rotterdam (West)

Lees de recensie uit 2022: Culinair comfortfood van het hoogste niveau

Cate Dak Xi’an-keuken

Dit is de plek waar je heen moet als je je culinaire blik eens wilt verruimen. De meeste gerechten bij Cate Dak zijn afkomstig uit de regio rond de Chinese stad Xi’an: handgetrokken noedels, soms wel een meter lang, vormen de basis. De begeleidende sauzen zijn soms vlammend heet, soms fris tintelend, maar altijd diep en complex van smaak. Leuk spelletje: probeer te proeven welke 20 specerijen erin zitten. Vriendelijke instapgerechten zijn er ook: de rougamo, gestoofd varkensvlees in een pita-achtig broodje, en de weldadige chef’s special, platte noedels met stoofvlees: universeel troostvoer waarmee je elke dip te lijf gaat.

Oostplein 115, Rotterdam (Oost)

Lees de recensie van restaurantrecensent Joël Broekaert uit 2023: In Chinees eethuis Cate Dak in Rotterdam is de diepgang betoverend

€ € Van 25-75 euro per persoon

La Pizza Traditioneel Italiaans

Consistentie is een ondergewaardeerde kwaliteit in culi-land. La Pizza heb ik in twintig jaar nog nooit op een slechte dag kunnen betrappen. Ze zijn stijlvast en gewoon altijd erg goed. De beste strategie is de hele tafel volbouwen met voorgerechtjes en specials, waaronder de schelpjes, de ultieme melanzane, verrassende seizoenssalades en de onovertroffen gestoofde octopus. Altijd kwaliteitsingrediënten, altijd zorgvuldig bereid. Na alle antipasti heb je hopelijk nog ruimte voor een pizza uit de houtoven, bijvoorbeeld die met pistache, chilivlokken en rauwe tonijn.

Scheepstimmermanslaan 21, Rotterdam (Veerhaven)

Man Nam Krokant Koreaans

Man Nam wordt getipt als de beste Koreaan van Rotterdam. En wel specifiek om haar KFC: niet Kentucky Fried Chicken, maar Korean Fried Chicken, een trend die is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse kip wordt in de Koreaanse variant nog lekkerder met een kleverige coating van pittige saus, terwijl het korstje ondanks al die saus krokant blijft als je de kip twee keer frituurt. Het smaakt heerlijk, net als de vegetarische variant en de andere gerechten van de avond, zij het met wat kleine mitsen en maren. Ook bij andere eters verschijnt het ene na het andere spannende gerecht: hier raak je niet snel uitgegeten.

Goudsesingel 39a, Rotterdam (Oost)

Lees de recensie uit 2022: Bij Koreaans restaurant Man Nam in Rotterdam valt er nog zo veel meer te ontdekken

Lux Simpel, ruig, Italiaans

Lux is al meer dan dertig jaar een baken van smaak in Rotterdam. Inmiddels draait eigenaar-chef Milan Gataric er alweer 10 jaar verse pasta, bijvoorbeeld voor zijn klassieker spaghetti met gedroogd tonijnhart en een rauwe eidooier. Maar noem het geen Italiaans restaurant, want dat doet de veelzijdige Gataric te kort. Al het brood en charcuterie zijn zelfgemaakt. Sommige gerechten zijn ronduit uitgesproken. Pompoenravioli met kimchi en rokerige oesterzwam is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar voor de liefhebber dan weer juist datgene wat Gataric’ keuken zo uniek en omreiswaardig maakt. Of zoals Joël Broekaert al schreef: „De smaak gutst uit de poriën”.

‘s-Gravendijkwal 133b, Rotterdam (West)

Restaurantcriticus Joël Broekaert bezocht Lux in 2017. Lees de recensie: Smaak gutst uit de poriën bij restaurant Lux

Fermin (Gefermenteerde) groenten in de hoofdrol

Het best bewaarde geheim van het Noordplein. Bij Fermin hebben ze kookfilosofie van streek- en seizoensproducten tot in de puntjes doorgevoerd. Als er al vlees op tafel komt is dat wild, vis is lokaal en van duurzame visserij. Verder maakt chef Remco van Erp veel gebruik van fermentatie (vandaar de naam van de zaak), zijn houtoven en andere slimme culinaire technieken, zoals het drogen van snij-afval tot ‘trash spices’, en dan nog hemels lekker ook. Voeg daaraan toe de huiselijke sfeer, de warme en kundige bediening die mooie natuurwijnen schenkt, en Fermin zou zomaar je lievelingszaak kunnen worden.

Noordplein 57, Rotterdam (Noord)

In 2019 recenseerde culinair recensent Wim de Jong Fermin. Lees de beoordeling: Fermin heeft meer dan alleen (heerlijke) groentejuweeltjes

Tai Wu Authentiek Kantonees

In deze grote en altijd levendige zaak snellen haastige obers af en aan met klassiekers uit de Kantonese keuken. Hier ga je heen voor de pekingeend, de aubergine hotpot of de inktvis met pikante saus. Ook voor de dimsum komen mensen van heinde en verre. Denk aan har kau (gestoomde dumplings met garnalen) zo groot als een peutervuist, kippentenen of krabscharen gevuld met garnalenvlees. Potten thee worden eindeloos bijgevuld. Toen een overijverige ambtenaar moeilijk begon te doen over de historische lichtreclame aan de gevel, was de stad te klein. Geen wonder: Tai Wu is zo Rotterdams als de Euromast - maar dan met beter eten.

Mauritsweg 24-26, Rotterdam (Centrum)

In 2021 recenseerde Wim de Jong Tai Wu. Lees zijn recensie: Tai Wu thuis is even lekker als in het restaurant zelf

Bar Pulpo Seafood in vakantie-achtige sfeer

Horecadieren in hart en nieren Jelmer Bouma en Pegah Hosseinzadeh begonnen voor zichzelf met een kleine stand in de Rotterdamse foodhallen, maar groeiden al snel door naar een eigen restaurant in het Veerhavenkwartier. De ongedwongenheid en gezelligheid zijn gebleven, de visgerechten waren altijd al restaurantwaardig. Denk aan ultramalse octopus van de Jospergrill, perfect gebakken sliptong, of de ‘family bucket’ vol krabbenpoten, garnalen en schelpjes. Alles barst van de smaak en ook groenten worden hier vertroeteld.

Scheepstimmermanslaan 15a, Rotterdam (Veerhaven)

In 2021 bezocht restaurantrecensent Wim de Jong Bar Pulpo voor NRC. Lees de recensie: Pulpo: nieuwe aanwinst voor het Scheepvaartkwartier

Bar Berta Rustiek Spaans

Deze tapasbar-plus is, net als bar Pulpo, een relatief nieuw gezicht in de Veerhaven. Al snel was de sfeervolle pijpenla een favoriet van menig Rotterdamse levensgenieter, dankzij instant-klassiekers als de auberginechips met zeezout en ahornsiroop of scheermessen met pata negra en babytuinboontjes. Gezellig aanschuiven aan de bar dus, waar een selectie fijne vermouths op je wacht.

Calandstraat 6B, Rotterdam (Veerhaven)

Collega-recensent Joël Broekaert at ook bij Bar Berta. Lees zijn recensie uit 2020: Écht Spaans eten, ingericht op het ‘nieuwe normaal’

Shanghai Papa Smaken van toen en nu

In dit Chinese restaurant gaan traditie en vernieuwing hand in hand. Maggie Chau begon haar restaurant als ode aan haar vader, die chef-kok was in een Chinees-Indisch restaurant. Ze verenigt de smaken van toen met de ingrediënten van hier en nu, en dat levert hele leuke dingen op: zelfgemaakte eiertofu, een veganistische Koo Lo Kai (een klassiek Kantonees kipgerecht), handgemaakte dimsum met een twist, schitterende patisserie: bij Shanghai Papa proef je zowel hoe het was, als het hier en nu.

Botersloot 26a, Rotterdam (Centrum)

Bistrot du Bac Classique Frans

Het Katendrechtse Deliplein is, dankzij de oude platanen en de vele terrasjes, toch al een van de meest fransige plekjes van de stad, maar dan zit er op die plek ook nog een van de meest Franse restaurants: Bistrot du Bac. Op de kaart alles classique: Oeufs mayo, escargots, côte de boeuf met perfecte bearnaisesaus (precies goed: met de troost van boter en toch lekker zuur). Waterkerssalade erbij, aardappeltjes gebakken in ganzenvet, dat werk. Tafeltjes krap op elkaar, witte tegels aan de muur, Piaf en Aznavour door de speakers, helemaal comme il faut.

Sumatraweg 5b, Rotterdam (Zuid)

€ € € Vanaf 75 euro per persoon

In den Rustwat Mondiaal Frans

In Den Rustwat, kortweg IDRW, is zo’n plek waar je ‘ambiance’ zegt in plaats van sfeer, terwijl het dineren er nergens opgeprikt voelt. Al meer dan dertig jaar is chef Marcel van Zomeren de eigenaar van deze historische plek, verscholen in het Kralingse groen in Rotterdam. Nog steeds gaat hij er vol voor. In het menu verwerkt hij ingrediënten uit het voedselbos achter zijn zaak en dat is te proeven: na een reeks heerlijke voor- en tussengerechten valt het hoofdgerecht nóg beter in de smaak: gestampte Opperdoezer aardappel met bieslook en époisses. Erbij een perfect gebakken stukje tarbot, eromheen een grachtje van beurre noisette.

Honingerdijk 96, Rotterdam (Oost)

Lees de recensie uit 2022: Deze restaurantrecensie is misschien een beetje onbetrouwbaar

Il Gattopardo Siciliaanse fine-dining

De zaak is vernoemd naar de klassieke roman van Giuseppe Tomasi di Lampedusa (De tijgerkat) en de nog beroemdere verfilming door Luchino Visconti. Met Il Gattopardo in Rotterdam mikken chef Salvatore Randazzo en gastheer Vincent Muller op het hogere segment. Zulke Italiaanse restaurants zijn dungezaaid in Rotterdam. Ze slagen er goed in. Het is na een heerlijk voor-, tussen-, hoofd- en zelfs glorieus nagerecht duidelijk dat er vakkundig wordt gewerkt met erg goede ingrediënten: dat is waar een goede Italiaan mee valt of staat. Alleen de aankleding van de zaak verdient nog wat aandacht.

Delistraat 2, Rotterdam (Zuid)

Lees de recensie uit 2022: Siciliaans meesterwerk op het Rotterdamse Deliplein – nu de aankleding nog

Renilde Verrassend internationaal

Op de bovenste etage van het spiegelende Depot van museum Boijmans Van Beuningen, oftewel ‘De Pot’, zijn spectaculaire uitzichten over de Rotterdamse skyline gegarandeerd. De inrichting is Scandinavisch strak. Op het bord kunnen de kunsten van chef Jim de Jong, een van de gangmakers op het gebied van werken met groenten en wildpluk, wedijveren met de werken in het depot. Collega-recensent Frank van Dijl at er een spectaculair gerecht van gepekelde coquille, bloedsinaasappel, in bietensap ingelegde radicchio en mierikswortel. Bij de koffie madeleines waar Proust een moord voor zou doen.

Museumpark 24, Rotterdam (Centrum)

Ook restaurantrecensent Frank van Dijk ging eten bij Renilde. Lees de recensie uit 2022: Renilde: smaaksensatie boven op het Depot van Museum Boijmans

Yama Modern Japans

Dit Japanse restaurant, gerund door chef Hiroaki Yamamoto en zijn vrouw Yuko Nakamori, heeft slechts acht (!) zitplaatsen, dus een reservering is essentieel. Alle gasten eten aan de bar rondom de open keuken tegelijkertijd hetzelfde menu. En dat is één groot culinair feest. Zoals de shrimp toast, die hier geen garnaal óp toast, maar een intens smakend toastje ván garnaal is. Of een gerechtje van zijdezacht gestoomd ei met noordzeegarnalen en kokkels. Als de chef voor je ogen sushi maakt, is het alsof je naar een ballet voor twee handen kijkt. Het beste Japanse restaurant van de stad en ver daarbuiten, op eenzame hoogte.

Eendrachtsweg 31a, Rotterdam (Centrum)

Lees de recensie uit 2019 van culinair recensent Frank van Dijl: Een van de beste restaurants van Rotterdam blijft geweldig

Héroine / Putaine Frans-internationaal

Fine dining zonder opzitten, zo zou je Héroine (Heldin) kunnen omschrijven. In vaste menu’s geniet je je hier van een fantastische, modern Frans-internationale keuken onder leiding van chef-kok Michael Schook. Fijne service in een losse, maar o zo stijlvolle sfeer die het midden houdt tussen jarenzeventigchic en ruig industrieel. Zusterrestaurant Putaine serveert vergelijkbare heerlijkheden, maar dan à la carte (sla de duif, sepianoedels, zwezerikspiesjes en de soufflé niet over) Het is de ultieme droomdate-locatie: drijvend in de Rijnhaven, met een weergaloos uitzicht op hoogbouw en haven.

Héroine: Kipstraat 12, Rotterdam (Oost)

Putaine: Antoine Platekade 996, Rotterdam (Zuid)

Ook restaurantrecensent Joël Broekaert schoof aan bij Putain. Lees de recensie uit 2019: Bij Putaine gebeurt er veel op het bord - meer hit dan miss

Tres Culinaire beleving in een jazzkelder

In een oude jazzkelder op Zuid gebeuren bijzondere dingen. Chef Michael van der Kroft en gastvrouw Emy Koster werken met ongekende toewijding aan de ultieme culinaire ervaring. Van der Kroft schrikt niet terug voor dagenlange bereidingsmethoden, zoals de inmiddels ‘signature’ gepocheerde peer gelakt met miso, plus nog een trits inventieve kooktechnieken waarmee schijnbaar eenvoudige ingrediënten tot nieuwe smaakhoogtes worden gebracht. Dineren bij Tres is een avondvullend programma, waarbij de gast zelf ook een beetje moet werken om alle indrukken een plekje te geven.

De Vijf Werelddelen 75 (Entrepotgebouw) (Zuid)

Restaurantrecensent Joël Broeckaert recenseerde Tres in 2020. Lees zijn beoordeling: Dit restaurant is on-Nederlands gedurfd

Beste restaurants in Amsterdam Ook voor de hoofdstad zette NRC de beste restaurants op een rijtje. Culinair recensent Petra Possel deelt haar top-20 van eetgelegenheden in en rond Amsterdam.