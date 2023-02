De broers Stepan Kovalyov (80) en zijn broer Volodymyr (77) drinken samen horilka, een Oekraïense wodka. De broers wonen nu samen in een kelder in het dorp Posad-Pokrovske , nadat het huis van Stepan door de gevechten was verwoest. Er is geen stroom of verwarming meer in het dorp, maar toch hebben de broers besloten er te blijven wonen.

Foto Nacho Doce / Reuters