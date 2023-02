De Jonge past wetsvoorstel huurtoeslag aan: huurders gaan er minder op achteruit

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) heeft zijn wetsvoorstel voor de aanpassing van de huurtoeslag aangepast, waardoor minder huurders erop achteruit zouden gaan. Dat staat volgens zijn ministerie in een nieuw wetsvoorstel dat hij vrijdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. De belangrijkste aanpassing is het schrappen van de zogeheten genormeerde huur.

Die genormeerde huur hield in dat mensen alleen toeslag zouden krijgen over een denkbeeldig huurbedrag van 520 euro per maand. Omdat veel huurders duurder wonen dan dat, zou twee derde er onder de nieuwe wet op achteruitgaan. Het was een van de redenen voor de Raad van State om het wetsvoorstel af te raden.

Op andere vlakken wil De Jonge de huurtoeslag nog steeds veranderen. Zo wil hij de maximumgrenzen van de huren afschaffen, waardoor ook huurders in de vrije sector geld van de overheid kunnen krijgen. Daar staat tegenover dat de servicekosten niet meer onder het gesubsidieerde deel van de huur vallen en dat de eigen bijdrage met vier euro per maand omhoog gaat.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht dat 116.000 nieuwe huishoudens recht op huurtoeslag krijgen, bovenop de anderhalf miljoen waarvoor dat al geldt. De nieuwe groep zou er per maand 172 euro op vooruit gaan. Eén miljoen huishoudens gaan er gemiddeld een tientje op achteruit, vanwege de veranderingen rondom de servicekosten en de eigen bijdrage. De overheid trekt voor de wetswijziging jaarlijks 150 miljoen euro extra uit.

