China claimt ‘doorslaggevende overwinning’ op Covid-19

China beweert een „doorslaggevende overwinning” te hebben behaald op het coronavirus. Volgens staatspersbureau Xinhua zeiden de leiders van de Communistische Partij donderdag in een vergadering dat meer dan 200 miljoen mensen in het land een medische behandeling hebben gekregen, en dat het land het laagste sterftecijfer heeft van de wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie en andere deskundigen vermoeden dat de cijfers die China publiceert over het aantal doden niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Het virus verspreidde zich razendsnel door het land toen de Chinese overheid afgelopen december na bijna drie jaar het strikte coronabeleid losliet. Volgens de Chinese gezondheidscommissie raakten toen per dag tientallen miljoenen mensen besmet. De overheid meldde 80.000 coronadoden in ziekenhuizen in de twee maanden die volgden op het versoepelen van de maatregelen. Maar berichten over ziekenhuizen en mortuaria die de toestroom van mensen niet aankonden, wekten een ander beeld. Dokters die bij patiënten thuiskwamen, zouden zijn ontmoedigd om Covid-19 op te geven als doodsoorzaak. Wetenschappers voorspelden eerder dat er tot een miljoen coronadoden konden vallen in China.

De communistische leiders zeiden verder tijdens de vergadering dat ze zullen inzetten op het verhogen van de vaccinatiegraad onder ouderen. Ook zullen ze de levering en productie van medisch materiaal verbeteren.

Onder het Chinese zero-Covidbeleid werden besmette mensen verplicht opgenomen in het ziekenhuis of in daarvoor bestemde isolatiecentra. Inkomende reizigers en mensen die contact hadden gehad met coronapatiënten moesten in quarantaine, en uitbraken werden bestreden met strenge lockdowns waarbij hele steden op slot gingen. Het besluit om het strikte beleid af te schaffen volgde op grootschalige protesten, die niet vaak voorkomen in China. Directe aanleiding voor de protesten was een dodelijke brand in een flat, waarbij coronamaatregelen volgens critici bijdroegen aan het aantal doden dat viel.

