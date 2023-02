Bulgaarse politie vindt achttien overleden migranten in achtergelaten vrachtwagen

De Bulgaarse politie heeft vrijdag achttien overleden illegale migranten gevonden in een achtergelaten vrachtwagen. In de wagen zaten volgens internationale persbureaus veertig migranten verstopt; een aantal overlevenden ligt inmiddels in het ziekenhuis. Bulgaarse media melden dat het om personen uit Afghanistan gaat, maar lokale autoriteiten hebben dit niet bevestigd. De politie heeft drie personen opgepakt op verdenking van mensensmokkel.

De migranten verstopten zich onder de laadruimte van de vrachtwagen, die de politie vond langs een snelweg ten noorden van de hoofdstad Sofia. De Bulgaarse minister van Gezondheid Assen Medjidiev spreekt van een „tekort aan zuurstof” in de vrachtwagen, waardoor de achttien personen zouden zijn gestikt. „De migranten waren koud en nat. Ze hadden enkele dagen niet gegeten”, laat Medjidiev ook weten.

Steeds meer migranten, voornamelijk uit landen in het Midden-Oosten, komen Europa binnen via Bulgarije. Zij proberen vervolgens door te reizen naar andere (West-)Europese landen. Bulgarije, een EU-lidstaat, worstelt met het migratieprobleem en voerde het afgelopen jaar strengere grenscontroles in. Al langere tijd staat er een hek van 234 kilometer op de grens van Bulgarije en Turkije, dat migranten moet afschrikken de oversteek te maken.

Naast de ingevoerde strenge grenscontroles schendt Bulgarije het internationale recht, door migranten in geheime faciliteiten vast te houden voordat ze worden uitgezet. Uit afgelopen december gepubliceerd onderzoek van het journalistieke collectief Lighthouse Reports bleek dat Bulgarije vluchtelingen soms meerdere dagen vasthoudt in een verlaten kooiachtige structuur. Gevangengezette asielzoekers lieten weten er amper eten of drinken te krijgen. Het onderzoek toonde ook opnieuw aan dat aan de buitengrenzen van de EU sprake is van illegale pushbacks – het terugsturen van migranten voordat ze asiel aangevraagd kunnen hebben.