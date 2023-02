Nee, dit is geen tonijn, zegt ook de kat

Als je vervangers vergelijkt met vis, vallen de plantaardige varianten vaak tegen. Daarom proefden we geen vis en vegan naast elkaar, maar kochten we twee blikjes ‘visvrije’ tonijn: van Princes (van tarwe, 140 g, 2,99 euro) en Sea So Good (soja, 135 g, 2,89 euro). De kat begon luid mauwend te bedelen bij het openen. Die geur! Onwetende gasten vonden beide, aangemaakt met mayo, appel, selderij en ui, best lekker op toast, maar het woord tonijn viel niet. Het onderlinge verschil was klein, maar het verschil met echte tonijn bleek toch weer te groot om tonijn te proeven. En de kat? Die haalde voor beide zijn neus op toen hij mocht proeven.

