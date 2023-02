Aantal aangiften en meldingen van zedenmisdrijven toegenomen

Het aantal aangiften en meldingen van zedenmisdrijven is toegenomen. Dat bevestigt de politie vrijdag na berichtgeving door het AD. In 2022 zijn meer dan 3.400 aangiften gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag, 17 procent meer dan in 2020. Het aantal meldingen steeg zelfs met 29 procent, tot 15.500 meldingen in 2022. De politie denkt dat slachtoffers van verkrachting en aanranding sneller melding maken doordat ze zich gesterkt voelen na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij televisieprogramma The Voice of Holland, die het maatschappelijke debat hierover aanzwengelden.

Het is al langer zo dat honderden aangiften meer dan een half jaar bij de politie liggen, terwijl het streven is om zaken binnen zes maanden over te dragen aan het Openbaar Ministerie. De politiewoordvoerder laat weten dat dat aantal in 2022 iets is toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. Sommige van de 856 aangiften die nu te lang bij de politie liggen, zijn volgens hem wel al in behandeling. In die gevallen is meer bewijs nodig om een dossier op te kunnen stellen dat naar het OM kan worden gestuurd.

Volgens de woordvoerder valt uit de cijfers over aangiften en meldingen niet af te leiden of zedenmisdrijven daadwerkelijk meer voorkomen. „Het gaat lang niet altijd om actuele zaken, ook juist om oudere waar mensen nu melding van doen. Ze weten ons in ieder geval meer te vinden.”