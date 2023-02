Wit-Russische journalist Pratasevitsj bekent schuld op eerste procesdag

De Wit-Russische activist en journalist Roman Pratasevitsj heeft op de eerste dag van zijn rechtszaak schuld bekend. Dat meldt het onafhankelijke Russische medium The Moscow Times donderdag. Pratasevitsj wordt, samen met twee oud-collega’s, in totaal beschuldigd van 1.586 strafbare feiten, waaronder het opzetten van een terroristische organisatie, samenzwering om de macht te grijpen, het organiseren van rellen en het beledigen van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko.

De 27-jarige Pratasevitsj is de voormalige hoofdredacteur van Nexta Live, een Telegramkanaal dat een sleutelrol speelde bij de antiregeringsprotesten tegen Loekasjenko, na zijn omstreden verkiezingsoverwinning in 2020. In oktober 2020 bestempelde het Wit-Russische regime Nexta Live tot ‘extremistisch’, waarna Pratasevitjs werd beschuldigd van ‘massale ongeregeldheden’ en ‘aanzetten tot haat’. Hierop staat in het land een gevangenisstraf van vijftien jaar.

Vliegtuigkaping

Pratasevitsj werd in mei 2021 op opzienbarende wijze gearresteerd. De journalist zat samen met zijn vriendin, de 24-jarige Russische rechtenstudent Sofia Sapega, op een vlucht vanuit Griekenland naar Litouwen. Vlak boven Wit-Rusland moest het vliegtuig plotseling een noodlanding maken in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, nadat er melding was gedaan van een bom in het vliegtuig.

Toen het vliegtuig was geland werd het tweetal direct gearresteerd, maar aan boord werd nooit een bom gevonden. Later concludeerde het VN-luchtvaartagentschap International Civil Aviation Organization dat de Wit-Russische overheid een valse bommelding had gedaan. De VS en de EU veroordeelden deze „kaping” en reageerden met sancties tegen de regering van Loekasjenko.

Showproces

Een jaar later werd Sapega veroordeeld tot zes jaar cel voor „het aanzetten tot haat”. De 24-jarige plaatste op haar Telegramkanaal onder meer de persoonsgegevens van militairen die de antiregeringsprotesten in Wit-Rusland in 2020 hielpen neerslaan. Pratasevitsj stond toen nog onder huisarrest, zijn rechtszaak begon donderdag. Voor de zitting zei Pratasevitsj tegen journalisten: „Ik ben moreel en psychologisch klaar voor elke uitkomst”.

Ook het proces tegen de Wit-Russische journalisten Stsypan Poetsila en Jan Roedzik, beiden hebben gewerkt bij Nexta Live, is donderdag begonnen. Tegen alle drie de journalisten zijn meer dan tien verschillende aanklachten ingediend. Poetsila en Roedzik zijn beiden gevlucht naar het buitenland en worden bij verstek berecht. Omdat Pratasevitsj onder huisarrest werd geplaatst moet hij de zitting in het echt bijwonen. De zitting kan worden gezien als een showproces: Wit-Rusland staat bekend om het grote aantal journalisten en activisten dat wordt opgepakt en vastgezet. Op dit moment zitten 26 journalisten in Wit-Rusland in de gevangenis. De kans is groot dat ook Pratasevitsj en zijn twee collega’s tot jarenlange celstraffen wordt veroordeeld.

