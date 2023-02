‘Geen goed klimaat meer voor investeringen in NL’

Bijna 30 procent van de ondernemers in Nederland vindt ons land niet aantrekkelijk meer om investeringen te doen als gevolg van het overheidsbeleid. Zo’n 60 procent van de ondernemingen vindt dat het vestigingsklimaat de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Dat schrijven de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede kamer.

Om aantrekkelijk te zijn voor investeringen „moet de voorspelbaarheid van het overheidsbeleid beter, want wie investeert wil weten waar hij aan toe is”, aldus de organisaties. Daarbij wijzen de ondernemersorganisaties onder meer op „de stapeling van regels” waar ondernemers tegenaan lopen. De ondernemers stellen ook vast dat het rendement op investeringen in Nederland lager is dan elders in Europa en in de Verenigde Staten. Donderdag is er een Kamerdebat over het vestigingsklimaat in Nederland. (ANP)