VS akkoord met mogelijke verkoop Himars-raketsystemen aan Nederland

Het Nederlandse ministerie van Defensie overweegt de aanschaf van het Amerikaanse Himars-raketartilleriesysteem om de vuurcapaciteit van de landmacht te vergroten. Donderdag gingen de Verenigde Staten akkoord met een offerte ter waarde van zo’n 670 miljoen dollar (628 miljoen euro), meldt persbureau Reuters. Dat betekent nog niet dat Nederland definitief zal kiezen voor het Himars-systeem. Defensie heeft ook bij een tweede, niet nader genoemde partij een offerte uitgedaan, zegt een woordvoerder tegen NRC. De status van deze offerte is onbekend.

Defensie wil in het kader van het project ‘Raketartillerie’ in totaal twintig van zulke systemen aanschaffen, maakte staatssecretaris Christoph van der Maat (Defensie, VVD) afgelopen najaar bekend. Deze worden samen met pantserhouwitsers, sensoren, command and control-systemen en logistieke ondersteuning ondergebracht in twee afdelingen artillerie.

Het is de bedoeling dat „zo snel mogelijk” een keus gemaakt kan worden tussen de twee offertes, aldus de Defensiewoordvoerder. Volgens de planning moet het contract in de eerste maanden van 2023 ondertekend worden, waarna de eerste raketartilleriesystemen eind 2023 geleverd kunnen worden.

Himars, dat staat voor High Mobility Artillery Rocket System, worden sinds afgelopen zomer ook geleverd aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Het succes van de raketartilleriesystemen, met een bereik van zo’n driehonderd kilometer, heeft ertoe geleid dat de internationale interesse in het wapentuig is toegenomen. Het Pentagon ging eerder al akkoord met offertes van onder meer Estland, Roemenië, Singapore en Jordanië.