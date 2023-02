Spanje verankert menstruatieverlof voor vrouwen als recht in wet

Het Spaanse parlement heeft donderdag definitief ingestemd met een voorstel dat menstruatieverlof voor vrouwen wettelijk verankerd. Dat melden internationale persbureaus. Spanje is daarmee het eerste Europese land met zo’n maatregel. Op wereldschaal is een verlof voor vrouwen met pijnlijke menstruatie nog steeds een zeldzaam recht. Alleen landen als Japan, Zuid-Korea, Indonesië en Zambia introduceerden eerder een soortgelijke wet.

Het Spaanse kabinet hoopt naar eigen zeggen een taboe doorbreken en wil menstruatie voortaan behandelen als een volwaardige gezondheidskwestie. „Het is een historische dag voor feministische vooruitgang”, schreef de minister van Gelijkheid Irene Montero op Twitter. Het menstruatieverlof moet, net als bij ander medisch betaald verlof, wel nog door een arts worden goedgekeurd. De duur van het ziekteverlof, dat door het sociale zorgsysteem zal worden gefinancierd, wordt in de nieuwe wet niet gespecifieerd. In een eerder wetsontwerp werd gesproken van vijf dagen per maand.

Het menstruatieverlof wekt ook scepsis, zowel binnen de socialistische vleugel van de regering als bij de oppositie. De Partido Popular, de grote rechts-conservatieve oppositiepartij in het land, vreest naar eigen zeggen het risico op „stigmatisering” en „marginalisering” van vrouwen. Ook de socialistische vakbond UGT uitte haar zorgen over de negatieve gevolgen voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Bedrijven zouden minder snel geneigd zijn vrouwen aan te werven. Eerder stelde minister José Luis Escrivá (Inclusie, PSOE) dat deze wet juist de betere arbeidsmarktomstandigheden voor vrouwen creëert.

