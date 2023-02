Rusland arresteert Tsjetsjeense homoman die in Nederland verbleef

Een man die in 2018 vanwege zijn homoseksualiteit vanuit de Russische autonome deelrepubliek Tsjetsjenië naar Nederland vluchtte, is donderdag opgepakt op luchthaven Domodedovo in Moskou. Dat meldt mensenrechtenorganisatie SK SOS, die zich inzet voor de lhbt-gemeenschap in het noorden van de Kaukasus. Volgens Radio Free Europe was de 28-jarige Idris Arsamikov voor de begrafenis van zijn vader afgereisd naar Tsjetsjenië en op de terugweg naar Nederland toen hij werd aangehouden.

Arsamikov, wiens Nederlandse verblijfsstatus onbekend is, zou zijn afgevoerd naar een onbekende locatie. Mensenrechtenactivisten vrezen dat hij wordt overgebracht naar een afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken in het district Sjelkovskoj in Tsjetsjenië, waar hij al eerder gemarteld werd vanwege zijn homoseksualiteit.

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov en zijn bewind staan erom bekend hard op te treden tegen lhbt’ers. Zo berichtte de Russische krant Novaja Gazeta in 2017 over de arrestatie van honderd homomannen. Zeker drie van hen zouden vervolgens bij martelsessies zijn omgekomen.

SK SOS uitte eerder al het vermoeden dat de Tsjetsjeense autoriteiten een grootschalige fraudeaanklacht tegen Arsamikov klaar hebben liggen, meldt de onafhankelijke Russische krant The Moscow Times. Tsjetsjeense activisten die worden gezien als ontrouw aan het regime, worden vaker op soortgelijke manier vervolgd.