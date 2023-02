Rijksbouwmeester: betrek architecten bij hersteloperatie Gronings aardbevingsgebied

Architecten worden onvoldoende benut bij de versterking van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat schrijft Francesco Veenstra, de Rijksbouwmeester donderdag in een brief aan staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66). Daardoor maakt de versterkingsopgave in Groningen voor zowel bewoners, eigenaren als de overheid geen wezenlijk verschil, aldus Veenstra. In Noord-Groningen moeten mogelijk zo’n 26.000 huizen worden versterkt.

Volgens Veenstra moet bij de hersteloperatie een belangrijke rol weggelegd voor de architectuurbranche. Hij ziet in de inbreng van architecten een grote meerwaarde omdat zij met hun expertise bewoners en opdrachtgevers „van de start van een ontwerp tot aan de oplevering kan begeleiden”. Vooral in een gebied, zoals Veenstra schrijft, „waar wordt gebouwd met een verleden en waar tegelijkertijd de toekomst wordt vormgegeven”.

In het huidige beleid komen „wezenlijke onderwerpen” zoals onder meer energietransitie, gebruik van duurzame bouwmaterialen en klimaatbestendigheid slechts beperkt aan bod. Bovendien ligt nu de nadruk bij de hersteloperatie te veel op snelheid en budget. En dat gaat ten koste van de kwaliteit en het unieke karakter van de omgeving, zo stelt Veenstra. Enerzijds toont hij begrip voor de haast die wordt gemaakt met de hersteloperatie. Maar het zou, zo stelt hij, een „gemiste kans” zijn als de versterkingsoperatie in 2028 is afgerond, zoals het kabinet wil, zonder dat de kwaliteit van leven in het gebied is verbeterd.

