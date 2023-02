Het is de eerste Valentijnsdag nadat mijn relatie recent is stukgelopen. Als ik het klaslokaal binnenloop waar ik het komende uur theaterles zal geven, geeft één van de leerlingen mij een knutselwerkje van een roze hart: „Voor jou, juf.” Als de kinderen na de les uitgelaten naar buiten stormen, krijg ik een sms van een vriendin om te vragen hoe mijn dag is. Ik stuur haar terug dat ik me red, dat mijn valentijn dit jaar 6 is, een bril draagt met onbreekbare voetjes en zojuist de helft van zijn prittstift heeft opgegeten.

