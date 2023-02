Opnieuw straatprotest in China tegen regeringsbeleid

‘Sta op, volk dat geen slaaf wil zijn!” Het zijn de eerste woorden van het Chinese volkslied. Het is ook wat oudere demonstranten in de centraal-Chinese stad Wuhan woensdag zongen bij demonstraties tegen een hervorming van de medische verzekeringen in heel China.

Ze gingen met duizenden, en volgens sommige bronnen zelfs met tienduizenden de straat op in Wuhan en in de Oost-Chinese havenstad Dalian. De ouderen zien namelijk dat hun dekking voor ziektekosten er sterk op achteruit zal gaan als China de hervorming doorzet. Het is de eerste keer sinds de demonstraties tegen het zero-Covidbeleid van Xi Jinping in november vorig jaar dat mensen massaal de straat op gaan voor iets dat in het hele land speelt.

Nu is het nog zo dat werknemers en werkgevers van staatsbedrijven verplicht geld storten in een individueel potje voor ziektekosten dat wordt beheerd door de gezondheidsautoriteiten. Uit dat potje worden de medische voorzieningen voor die persoon betaald. Als het potje leeg is, dan moet iemand andere middelen zoeken.

Nu wil de overheid dat er een fonds komt dat niet aan individuen is gebonden. Volgens de overheid is iedereen dan uiteindelijk beter af, maar volgens de demonstranten gaat het in de praktijk vooral om een bezuiniging. Zo krijgen ze nu nog bijna 15 euro per maand om zelf medicijnen te kopen bij de apotheek, in de toekomst moeten ze voor hun medicijnen naar het ziekenhuis. Daar zijn medicijnen niet alleen duurder, bezoek aan het ziekenhuis wordt ook pas vergoed als de uitgaven boven een bepaald eigen risico uitkomen.

Omdat het om hun persoonlijke zorgpotjes gaat, voelen mensen zich bedrogen. „Dit is diefstal”, zei een demonstrant in Wuhan tegen de Financial Times. „De overheid wil mijn geld gebruiken om anderen zonder mijn toestemming te subsidiëren.”

Telefoonmasten platgelegd

In Wuhan probeerde de overheid deze week te voorkomen dat mensen gingen demonstreren door ze soms al voordat ze de straat opgingen onder huisarrest te plaatsen. Ook moesten mensen tekenen dat ze niet aan protesten mee zouden doen. Sommige metrostations werden gesloten, telefoonmasten werden platgelegd.

Op beelden uit Wuhan is ook massale aanwezigheid van politie te zien, zowel in uniform als in burger. Zij probeerden onder meer om de demonstranten bijeen te drijven in een park.

China heeft tijdens drie jaar van streng zero-Covidbeleid veel geld uitgegeven aan testen, quarantaine en andere coronamaatregelen. Die kosten werden voornamelijk gedragen door plaatselijke overheden, die mede daardoor hun schuldenlast hebben zien oplopen.

Plaatselijke overheden hadden bovendien weinig inkomsten uit de verkoop van grond. Normaal is dat een belangrijke bron van inkomsten, maar door de zware vastgoedcrisis waarmee het land nog steeds kampt, was er veel minder animo voor de aanschaf van land.

Bevolking vergrijst

De Chinese bevolking vergrijst bovendien, waardoor het steeds moeilijker wordt om de medische kosten op te brengen. Ook nu al zijn de meeste medische verzekeringen zeer beperkt, en de angst voor hoge medische uitgaven in de toekomst is een belangrijke reden waarom Chinezen uitzonderlijk veel sparen.

Als de zorgverzekeringen verslechteren wordt het nog moeilijker om de consumptie van Chinese huishoudens na de coronacrisis weer aan te wakkeren. Maar juist een hogere binnenlandse consumptie moet de Chinese economie er weer bovenop helpen.

Een week geleden gingen mensen ook al massaal de straat op in Wuhan. Ze gaven de overheid toen een week de tijd om te reageren op de protesten. Toen de overheid niets van zich liet horen, gingen ze opnieuw de straat op. In de Zuid-Chinese stad Guangzhou uitten mensen eerder ook hun bezwaren tegen de nieuwe maatregelen. Daar trok de overheid de plannen weer in.