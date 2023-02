Nederlandse starter kan slechts 3,4 procent van de huizen betalen

Voor de gemiddelde starter is slechts 3,4 procent van de koopwoningen in Nederland betaalbaar, ondanks een prijsdaling van 6,4 procent in 2022. Dat berekende taxatiebedrijf Calcasa in een donderdag gepubliceerd rapport. Wie verder uitwijkt naar gebieden aan de landsgrenzen maakt aanzienlijk meer kans op een koophuis; in Amsterdam is 0,3 procent van de woningen betaalbaar, in bijvoorbeeld het Groningse Pekela en het Limburgse Kerkrade gaat het om bijna een derde van de woningvoorraad.

Met een gemiddeld bruto-jaarsalaris van 45.000 euro kunnen eenverdieners tussen de 25-35 jaar een hypotheek krijgen van rond de 200.000 euro. Dat is minder dan de helft van de waarde van de gemiddelde koopwoning. Startende stellen verdienen in 2023 samen ruim 76.000 euro, waarmee ze vier op de tien, oftewel 1,7 miljoen huizen, kunnen betalen.

Ontvangers van de ‘jubelton’, een belastingvrije schenking van iets meer dan 100.000 euro die in de regel door ouders wordt gegeven, kunnen een miljoen huizen in Nederland betalen. Die vrijstelling is dit jaar verlaagd en wordt volgend jaar helemaal afgeschaft. Zo wil het kabinet de kans op een huis voor woningmarktdebutanten gelijker trekken.