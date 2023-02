Mogelijke locaties ‘erotisch centrum’ Amsterdam bekend: aan de Zuidas of in Noord

Het ‘erotisch centrum’, dat de gemeente Amsterdam wil bouwen om de toeristische druk op de Wallen te verlichten, verrijst ofwel aan de Zuidas ofwel op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Dat blijkt uit een locatieonderzoek dat burgemeester Femke Halsema deze donderdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

In het centrum, dat twee jaar geleden werd aangekondigd, wil Halsema een deel van de sekswerkers huisvesten die nu nog achter de ramen staan in de rosse buurt in de binnenstad. Ze hoopt daarmee de positie van sekswerkers te verbeteren en, bovenal, de drommen ‘feesttoeristen’ weg te lokken uit de oude binnenstad. Het moet een „breed en hoogwaardig” onderkomen worden met honderd plekken voor sekswerk, horeca en entertainment, een plek waarin „erotiek en seksualiteit op een positieve wijze worden belicht”, aldus de burgemeester. De exploitatie zal moeten geschieden door private partijen.

Uit het locatieonderzoek blijkt volgens Halsema „dat er kansen liggen voor ontwikkeling van een erotisch centrum in de stad”. Na advies van de politie en een ambtelijke studie naar de maatschappelijke impact heeft het Amsterdamse college nu drie voorkeurslocaties aangewezen voor het erotisch centrum. Twee daarvan liggen in Amsterdam-Zuid, vlak bij congrescentrum RAI langs de ring A10. De derde is op het NDSM-terrein, een voormalige scheepswerf in Amsterdam-Noord die tegenwoordig dienst doet als culturele vrijplaats. Locaties bij onder meer de Johan Cruijff Arena en station Sloterdijk vielen af.

Weerstand

Halsema benadrukt dat er op elk van de drie locaties behalve kansen ook „uitdagingen en dilemma’s” liggen, vanwege planologische inpassing maar vooral vanwege overlast en onveiligheid in de omgeving. Ze hoopt dit najaar een definitieve keuze te maken voor de locatie.

In Amsterdam-Zuid, dat al langer in beeld is als vestigingsplek, bestaat al geruime tijd weerstand tegen de mogelijke komst van een erotisch centrum. Onder meer congrescentrum RAI en het stadsdeelbestuur spraken zich er tegen uit.

Onzeker is ook of de sekswerkers en eigenaren van raambordelen op de Wallen willen meewerken aan een verhuizing naar elders in de stad. Als het erotisch centrum er komt, zal dit gepaard gaan met het verdwijnen van ramen op de Wallen, schrijft Halsema – in het uiterste geval door gedwongen sluiting.