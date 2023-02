Minister Weerwind gebruikte zijn dienstauto als burgemeester privé, tegen de regels in

In zijn tijd als burgemeester van Almere heeft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) zijn dienstauto met chauffeur tegen de regels in gebruikt voor privéritten. Dat meldt Omroep Flevoland donderdag. Ook liet hij zich in de dienstauto vervoeren naar locaties waar hij moest zijn voor zijn nevenfuncties bij onder andere de Fietsersbond en Stichting het Vergeten Kind. Weerwind was burgemeester van Almere tussen 2015 en 2021, het onderzoek richtte zich op de periode vanaf 2017.

De kwestie werd donderdagavond aan het licht gebracht door waarnemend burgemeester van Almere Ank Bijleveld (CDA), schrijft Omroep Flevoland. Dinsdag werd al bekend dat „één bestuurder in strijd met het Reglement dienstvervoer” diens dienstauto zou hebben gebruikt „voor privédoeleinden en voor niet-ambtsgebonden nevenfuncties”. In een toelichting daarop noemde Bijleveld donderdagavond zelf de naam van Weerwind. Volgens Bijleveld gaat het om meer dan vijfhonderd kilometer per jaar, schrijft Omroep Flevoland. Dat is de grens die de Belastingdienst hanteert voor privégebruik van een zakelijke auto. De Belastingdienst zoekt volgens Bijleveld naar „een passende fiscale oplossing”, aldus de omroep.

In een reactie op zijn LinkedIn-pagina zegt Weerwind altijd overzichten te hebben aangeleverd van zijn gebruik van de dienstauto voor privéritten of vervoer naar nevenfuncties. „Ik heb altijd in de veronderstelling verkeerd dat ik daarmee handelde binnen de geldende regelingen”, schrijft de minister. „Ik betreur ten zeerste dat nu blijkt dat dat niet het geval was.” Hij zegt „uiteraard volledig bereid” te zijn om „mee te werken aan het herstellen van deze omissie”.