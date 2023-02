Minder bouwvergunningen verstrekt voor nieuwe koophuizen, juist meer voor huurwoningen

Vorig jaar werden er 16 procent minder bouwvergunningen verleend dan in het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Er werden 63.000 vergunningen afgegeven; tussen 2017 en 2021 waren dat er jaarlijks gemiddeld zo’n 5.000 meer.

2022 lijkt daarmee een kantelpunt in de vergunningsaantallen te zijn. In 2021 werden in totaal nog 76.000 vergunningen afgegeven. Dat aantal was opgelopen vanaf het dieptepunt van 27.000 vergunningen in 2013, na de kredietcrisis. Tot die in 2009 begon, lag het aantal verstrekte vergunningen op gemiddeld 80.000 per jaar.

Opvallend is dat er wel 9 procent meer vergunningen werden verstrekt aan bouwers van huurhuizen, met 29.000 het hoogste aantal sinds 2019. In de afgelopen jaren was elk jaar ongeveer 35 procent van de afgegeven vergunningen voor huurwoningen en 65 procent voor koopwoningen. Dat veranderde in 2022: bijna de helft van alle verstrekte vergunningen was bedoeld voor nieuw te bouwen huurhuizen. Vooral in Groningen, Utrecht, Zuid-Holland en Friesland werden veel vergunningen voor huurwoningen verleend, aldus het CBS.

Tussen het het verkrijgen van de vergunningen en de oplevering van een nieuwe woning zit ongeveer twee jaar. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen geeft volgens het CBS dan ook een goed beeld van het aantal woningen dat in de komende jaren naar verwachting wordt neergezet. Om de ambitie van woonminister Hugo de Jonge (CDA) van 900.000 nieuwe woningen tot 2030 te halen, zouden de aantallen flink omhoog moeten.