Mexicaans drankconcern Femsa verkoopt voor miljarden aan aandelen in Heineken

Het Mexicaanse drankconcern Femsa zal de komende jaren zijn aandelenbelang in bierbrouwer Heineken verkopen. Dit heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. Heineken onderzoekt de consequenties van dat besluit en houdt de mogelijkheid open om zelf de aandelen voor miljarden euro’s over te nemen.

In 2010 nam Heineken Femsa (Fomento Económico Mexicano) over. In ruil daarvoor kreeg het Mexicaanse drankconcern een belang van circa twintig procent in het Heineken-concern, zegt Richard Withagen, analist van Kepler Cheuvreux. Het Mexicaanse bedrijf werd daarmee plotseling na de familie Heineken de grootste aandeelhouder in het bedrijf, met, tegen de huidige aandelenkoers, een geschat belang van ongeveer acht miljard euro.

Helemaal onverwachts komt de beslissing van Femsa niet

De keuze van Heineken om het Mexicaanse drank- en detailhandelbedrijf over te nemen gold als logisch. Heineken was een mondiale veroveringstocht begonnen, en door de overname van Femsa (dat onder meer biermerken als Dos Equis, Tecate, Tecate Light en Sol maakt) kon het voet aan de grond krijgen in Zuid-Amerika. Wat Femsa ook interessant maakte, is dat het bedrijf eigenaar is van Oxxo: een grote keten van ruim twintigduizend buurtwinkeltjes in Zuid-Amerika. In al die winkeltjes, zo sprak de Nederlandse bierbrouwerij destijds af, zou tien jaar lang alleen maar bier van het Heineken-concern liggen.

Helemaal onverwachts komt de beslissing van Femsa om nu de aandelen van de hand te doen niet. In 2017 verkocht het bedrijf al vijf procent van zijn belang in Heineken. Dit was nadat de Mexicaanse overheid tot een opmerkelijke besluit kwam: Mexicaanse bedrijven konden hun buitenlandse aandelen verkopen zonder dat ze belasting hoefden te betalen over de winst. Dit leverde Femsa zo’n twee miljard euro op.

7 tot 8 miljard euro

In het persbericht schrijft Femsa de komende twee tot drie jaar de overige Heineken-aandelen van de hand te doen. Volgens analist Withagen hebben die een waarde van zo’n 7 tot 8 miljard euro. Femsa wil zijn tijd en geld de komende tijd volledig richten op detailhandel, Coca Cola FEMSA en financiële digitale dienstverlening. De afgevaardigden van Femsa stappen per direct uit de raad van commissarissen van de Amsterdamse bierbrouwerij.

Of Heineken de aandelen koopt, is lastig te voorspellen, zegt Withagen. Heineken heeft momenteel meerdere overnames lopen, volgens de analist. Ook daarvoor is veel geld nodig, zegt Withagen. Bovendien zal daardoor de schuld oplopen, en die heeft invloed op de beurswaarde.

Op de Amsterdamse beurs is lauwtjes gereageerd: de bekendmaking zorgde voor een lichte stijging van het Heineken-aandeel. Woensdag maakte Heineken zijn jaarcijfers bekend: na twee magere coronajaren was 2022 eindelijk weer eens een goed jaar – zowel de omzet als de winst stegen. Daarnaast maakte het bedrijf bekend de bierprijzen te zullen verhogen door stijgende energiekosten en doordat de prijzen van de ingrediënten ook oplopen.