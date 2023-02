Melkweg trapt nieuwe koers af met interdisciplinair festival Oyster

Bij de Brit Awards, de belangrijkste Britse muziekprijzen, leidde het vorige week tot stevige kritiek: er was voor de categorie ‘Best Pop/R&B-act’ geen enkele r&b-artiest genomineerd. Terwijl juist Groot-Brittannië de afgelopen jaren de hotspot is geworden voor hedendaagse r&b.

In de Amsterdamse Melkweg wordt komende zaterdag, een week na de uitreiking, precies die zwarte UK-scene gevierd met het multidisciplinaire festival Oyster. Programmeur Max van Bossé wil er de „super-progressieve scene” mee belichten, vertelt ze. „In tegenstelling tot veel Amerikaanse artiesten, doen Britten elkaar niet na als bij een ander iets werkt. Ze gaan vaker uit van hun eigen kracht. Hun muziek is emotioneel en rauw. Amerikaanse rappers pochen met merkkleding, Britse rappers vertellen blij te zijn überhaupt kleding te kunnen dragen.”

Juist die progressieve r&b-scene lieten de Brit Awards volledig links liggen, vond ook de Britse zangeres Mahalia. „Pop en r&b in dezelfde categorie stoppen is voor mij echt gestoord en bewijst dat de machthebbers het weer eens niet snappen”, schreef ze vorig jaar na de bekendmaking van de bundeling op Twitter. Popicoon Dua Lipa nam de prijs toen mee naar huis. Dit jaar was de onvermijdelijke winnaar Harry Styles.

Vrouwenrechten

Intussen blijft de Britse r&b-scene constant in beweging. Nieuwe sterren volgen elkaar razendsnel op, mede doordat ze elkaar omhoog helpen. Zo zette zangeres Jorja Smith tijdens haar eigen grote succes een label op waarop ze ENNY tekende. Zij is een van de namen die Max van Bossé uitnodigde voor Oyster. „Niet alleen heeft ze een fijne stem, ze gebruikt die ook om zich in te zetten voor vrouwenrechten en om jonge vrouwen te inspireren.”

ENNY, een Zuid-Londense met Nigeriaanse wortels, trad naar buiten tijdens de eerste Covid-winter. Er waren weinig redenen om jezelf mooi te maken, en er waren weinig plekken waar je jezelf mooi kon voelen. Met het nummer ‘Peng Black Girls’ bracht ze daar verandering in. Het liedje is vooruitstrevend omdat het balanceert op de grenzen van genres, maar ook vanwege de boodschap. Het is een liefdesbrief aan haar huidskleur, het vrouw zijn en ‘pengness’; Londense straattaal voor schoonheid.

Het Oyster Festival kreeg gestalte in dezelfde periode. Van Bossé moest verbeten toekijken naar hoe in het Verenigd Koninkrijk een groot concert plaatsvond terwijl in Nederland alle culturele instellingen nog gesloten waren. „In een volle O2 Arena in Londen stond toen zowat de hele UK-scene op te treden, terwijl we ons hier nog op anderhalve meter van elkaar zaten te vervelen. Het was zó dichtbij, maar tegelijkertijd zó ver weg.”

Nieuwe koers

Komend weekeinde gaat het alsnog gebeuren. Het festival is tevens de lancering van een nieuwe koers van de Melkweg. Van Bossé: „Oyster is de aftrap van onze ambitie om vaker het hele pand te gebruiken voor een multidisciplinair festival. Dat is altijd al een wens geweest. Het unieke karakter van het pand vraagt daar ook om. We kunnen hier zo veel meer dan een concert organiseren.”

De naam van het festival kent een drielaagse betekenis: „Het zijn allemaal parels die we op het podium hebben staan. Daarnaast is het een verwijzing naar de Oyster Card, de Londense OV-chipkaart. R&b is toch veelal muziek uit de buitenwijken, soms zelfs van de straat, dus die vergelijking vond ik wel kloppen. Tenslotte is de oester ook een kleine knipoog naar het vrouwelijk geslachtsorgaan.”

Van Bossé wilde dat vrouwen goed vertegenwoordigd zouden zijn. Trots vertelt ze dat op het grootste podium drie vrouwelijke artiesten staan. „Maar de bedoeling van het programma is dat bezoekers lekker gaan dwalen door het pand en nieuwe artiesten ontdekken. De harde drillrap van een Unknown T hoeft niet alleen maar jonge jongens te trekken, bijvoorbeeld. Ik hoop juist dat we ook vice versa de ruimte bieden aan jongens om hun emotionele kant aan te boren bij bijvoorbeeld de kleine, lieflijke soul van Mychelle.”

Oyster Festival vindt plaats op 18/2 in de Melkweg, Amsterdam. Info: vindt plaats op 18/2 in de Melkweg, Amsterdam. Info: melkweg.nl