Kan je voor je roman geen uitgever vinden, en heb je dikke huid? Schrijf online een serial novel

Als aspirant-romanschrijver heb je een lange weg te gaan voor je jezelf echt romanschrijver kan noemen. Eerst is er het schrijven van een manuscript, vaak jarenlang eenzaam ploeteren op een zolderkamer. Dan is er nog de uitdaging een uitgeverij te vinden. En die zitten vaak niet te wachten op nieuwe manuscripten.

Het internet biedt een andere weg; één die wellicht democratischer is. Web Serial Novels – voor het fenomeen bestaat nog geen echt woord in het Nederlands – hebben het voordeel dat de auteur zelf kan beslissen of wat geschreven is goed genoeg is om uit te brengen. Terwijl de schrijver nog aan het schrijven is aan zijn of haar roman, kan hij zijn hoofdstukken al delen, gratis verkrijgbaar maar met de mogelijkheid een vrijwillige financiële bijdrage te geven. Het publiek beslist of de auteur daadwerkelijk van de pen kan leven.

Een van de best gelezen web serials is The Wandering Inn, geschreven door Pirateaba – bijna alle auteurs van web serials publiceren onder een pseudoniem. The Wandering Inn verschijnt op het eigen blog van de auteurs. Een andere serialBeware of Chicken waarvan de schrijver zichzelf CasualFarmer noemt, wordt vooral gepubliceerd via discussie-fora en sinds kort ook als een fysiek boek (en als luisterboek) bij de uitgeverij van webwinkel Amazon. Waarom de auteurs anonimiteit prefereren, is niet helemaal duidelijk. Op fora, zoals reddit, krijgen aspirant-schrijvers vaak het advies om onder een pseudoniem te schrijven: privacy wordt als voornaamste reden genoemd, maar ook de vrijheid om meerdere verhalen tegelijk onder verschillende namen te kunnen publiceren.

Een select gezelschap van auteurs kan goed verdienen aan een web serial. Abonnees betalen gezamenlijk zo’n 14.500 euro per maand voor het immens populaire Beware of Chicken. De lezer moet dan natuurlijk wel geboeid genoeg blijven om elke week weer terug te keren naar hetzelfde verhaal. Dat heeft invloed op de manier van schrijven, enigszins vergelijkbaar met de gangbare praktijk in de negentiende eeuw, toen nieuwe romans vaak eerst in hoofdstukken in tijdschriften verschenen.

De meeste web serials worden geschreven in het fantasy-genre of in het science-fiction genre. Dat zijn sowieso al genres waarbij het plot vaak centraal staat, maar bij web serials is dat nog meer het geval. Elk hoofdstuk heeft een duidelijke spanningsboog en eindigt vaak met een cliffhanger – zo ontstaat genoeg spanning om volgende week weer een nieuw hoofdstuk te willen downloaden.

Beware of Chicken (264 hoofdstukken en nog steeds in ontwikkeling) is geschreven in de stijl van Chinese ‘Xianxia romans’: een fantasy-genre waarin personages centraal staan die door meditatie en training een transformatie ondergaan tot transcendente wezens. Het verhaal draait om een jongeman die geen zin meer heeft in vechten en besluit om vreedzaam op een boerderij te gaan leven.

The Wandering Inn (142 hoofdstukken en nog doorlopend) speelt zich grotendeels af in een herberg, waar allerlei soorten monsters langskomen. Het populaire Worth The Candle (264 hoofdstukken en acht epilogen, afgerond) heeft veel trekken van het spel Dungeons and Dragons. Verrassend veel morele dilemma’s worden aangekaart en thema’s als depressie en rouw.

’Binge-lezen’

AI-ontwikkelaar Nikita Bortych (25) vertelt dat hij bijna uitsluitend nog web serials leest. „De meeste boeken hebben maar één verhaallijn. In een goede web serial gebeurt veel meer tegelijkertijd.” Hij leest overigens de boeken niet zoals ze uitgebracht worden, een hoofdstuk per week, maar wacht tot de auteur het grootste deel al gepubliceerd heeft en leest het boek dan in een keer. „Binge-reading” noemt hij dat zelf. Hij wil daarmee voorkomen dat hij verslingerd raakt aan een serial, waarbij de auteur het verhaal niet afmaakt. Dat komt geregeld voor. „Ik raak dan gefrustreerd. Sommige auteurs besluiten halverwege te stoppen. Ze hebben al een miljoen woorden geschreven en zijn vergeten hoe ze moeten eindigen.”

De mentale druk om elke week te publiceren kan een schrijver gemakkelijk te veel worden. Schrijver Alexander Wales is vooral bekend van Worth the Candle (1.6 miljoen woorden, inkomen ongeveer €2.000 per maand). Hij zei daarover: „Ik heb gemerkt dat schrijven onder druk een bron van angst kan zijn, vooral als het week na week is.” Hij bereidt zijn lezers dus alvast voor op ‘misschien-hoofdstukken’, voor de perioden waarin hij niet zeker is of hij wel een hoofdstuk zal kunnen schrijven.

Ook moet je als schrijver goed tegen kritiek kunnen. Elke keer dat je een hoofdstuk uploadt kunnen lezers meteen reageren op de plotlijnen en vertellen hoe zij vinden dat de personages zich moeten ontwikkelen. Je moet een dikke huid hebben om daar tegen te kunnen, tegelijkertijd kan de feedback van lezers ook erg behulpzaam zijn. „Wil je je liever elke week een heel klein beetje zorgen maken, of een enorme hoeveelheid zorgen hebben na jaren werk bij het debuut van je roman?” verklaarde Pirateaba desgevraagd. „Het is ongeveer een honderdste deel van de stress van het publiceren van een roman. We hebben een ander model gekozen voor hoe we onszelf stress bezorgen.”

Lezers grijpen in

De directe feedback is nodig. Veel, zo niet alle web serials worden gepubliceerd zonder tussenkomst van een geschoolde redacteur. Zo kan het gebeuren dat de auteur meerdere pagina’s doorgaat over een filosofisch idee, waar dat korter had gemogen, of dat de auteur klungelig verwijst naar het hoofdpersonage met de volledige naam, zonder ooit verwijswoorden te gebruiken. Soms grijpen dan de lezers in.

Een populaire web serial als Beware of Chicken heeft een trouwe lezersgroep die de auteur aanspreekt op eventuele onjuistheden of stijlfouten. CasualFarmer haalt af en toe een hoofdstuk waarover hij en zijn lezers ontevreden zijn gewoon offline, en herschrijft het.

De relatie met de lezers is belangrijk voor een auteur van een web serial. Zij zijn de reden dat hij in sommige gevallen fulltime kan schrijven én zijn belangrijkste redacteuren. Voor een traditionele romanschrijver die maanden op zijn zolderkamer in eenzaamheid aan zijn manuscript schrijft kan dat een aantrekkelijk alternatief zijn: je weet tijdens het schrijven al wat wel of niet aanslaat bij je publiek.

