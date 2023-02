Het is al jaren wachten op een Nederlandse winnaar in Rotterdam

Botic van de Zandschulp keek ooit als jongetje in Ahoy zijn ogen rond. Hij zag er grote namen als Roger Federer, Rafael Nadal en Andy Murray spelen op het centercourt. Op de boarding las Van de Zandschulp namen van grote internationale kampioenen als Arthur Ashe, Björn Borg, Stefan Edberg en Boris Becker naast die van de Nederlandse winnaars Tom Okker, Richard Krajicek en Jan Siemerink. Hij droomde ervan om er ooit tussen te staan, maar de missie van de 27-jarige prof strandde dit keer in de tweede ronde tegen de Rus Daniil Medvedev. De Nederlandse nummer één was in Rotterdam in twee sets kansloos: 6-2 en 6-2.

Het deelnemersveld van de vijftigste editie van het ABN Amro-toernooi is een mix van internationale toppers en de beste nationale profs. Het Nederlandse tennis maakt zichtbaar een opleving door. Voor het eerst sinds 2012 stonden er met Van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer vier Nederlanders in het hoofdtoernooi. Meer dan toernooi-directeur Richard Krajicek vooraf voor mogelijk had kunnen houden. Van de Zandschulp kwam als nummer 35 van de wereldranglijst op eigen kracht binnen, terwijl de andere drie een wildcard nodig hadden. Krajicek wacht na twintig jaar als directeur nog steeds op een Nederlandse kampioen in Ahoy.

De kans dat een Nederlander de jubileumeditie wint is niet groot. Van Rijthoven haakte woensdag als eerste Nederlander af na een nederlaag tegen de Amerikaan Maxime Cressy en Van de Zandschulp was de volgende in de tweede ronde. De beste Nederlandse tennisser van dit moment ontsnapte eerder deze week nog in drie sets tegen lucky loser Quentin Halys. In die partij werd al duidelijk dat Van de Zandschulp ver van zijn topvorm is verwijderd. Hij sleepte de overwinning mede met de steun van het publiek in Ahoy uit het vuur.

Van de Zandschulp stond op donderdagmiddag als eerste affiche op de baan tegen de voormalige nummer één van de wereld Medvedev. Een angstgegner voor de Nederlander, die de drie eerdere ontmoetingen met de Rus verloor. Daarvan was hun partij in de kwartfinale van de US Open in 2021 de meest memorabele. Van de Zandschulp wist destijds één set van Medvedev te winnen op het toernooi waarin hij zijn doorbraak beleefde. Velen voorspelden Van de Zandschulp op basis van die wedstrijd een grote toekomst.

De opmars van Van de Zandschulp is sindsdien minder voortvarend verlopen dan verwacht. De lange tennisser bereikte op 29 augustus 2022 met een 22ste plaats op de wereldranglijst zijn hoogste ranking ooit. Van de Zandschulp wordt gezien als het boegbeeld van de nieuwe generatie Nederlanders, maar wacht nog altijd op zijn eerste toernooizege op de ATP-tour. Daarbij werd hij inmiddels voorbijgestreefd door Van Rijthoven en Griekspoor, die respectievelijk in Rosmalen en Pune zegevierden.

Van de Zandschulp worstelde de voorbije maanden op allerlei gebied. Zowel fysiek als mentaal komt hij tekort om topprestaties te leveren. In de tweede ronde van de Australian Open ging hij ten onder in een onderlinge confrontatie met Griekspoor. Hij verloor in drie sets en kampte sindsdien met een blessure aan zijn bovenbeen. Bij de Davis-Cupontmoeting twee weken geleden in Groningen tegen Slowakije, bleef Van de Zandschulp langs de kant. Hij keek toe hoe Griekspoor en Van Rijthoven op knappe wijze hun partijen in het enkelspel wisten te winnen.

Tallon Griekspoor staat, na zijn overwinning woensdag op de Duitser Alexander Zverev, in de kwartfinale in Ahoy. Foto Sander Koning / ANP

Tennissende muur

Van de Zandschulp maakte in Ahoy zijn rentree en moest na zijn nederlaag tegen Medvedev constateren dat hij nog altijd zoekende is. Zijn service liep niet waardoor Van de Zandschulp keer op keer moest forceren om zijn games te winnen. Daarbij maakte hij eenvoudigweg te veel fouten tegen tennissende muur uit Rusland. Van de Zandschulp straalde geen moment uit dat hij zelf in een verrassing geloofde.

Zo werd het voor het publiek een matte vertoning en bleef een zindering uit. Van de Zandschulp is nu niet bepaald een tennisser die met zijn houding de harten van de tennisfans verovert. Dat kan hij wél met zijn bij vlagen magistrale spel. Maar ook dat bleef grotendeels achterwege. Daarnaast bleek Van de Zandschulp nog steeds last te ondervinden van zijn bovenbeen. „Ik voelde soms wat steken, waardoor het moeilijk was om te serveren”, zei hij. „Toch is het niet iets om me grote zorgen te maken, uit de echo’s bleek dat er niets mis is.”

Voor Van de Zandschulp was het verlies geen enorme klap. Natuurlijk vindt hij het toernooi in Rotterdam een van de mooiste evenementen van de ATP-tour, maar hij schaalt het niet in als „het vijfde grandslamtoernooi”. „Dit staat niet in mijn top vijf. Er zijn wel meer mooie evenementen”, zei Van de Zandschulp voordat hij naar Doha en Dubai vertrok.

Van de Zandschulp werd in Rotterdam opnieuw overvleugeld door Griekspoor, die op woensdagavond de mooiste overwinning uit zijn loopbaan vierde door de Duitser Alexander Zverev in drie sets te verslaan. Griekspoor staat op vrijdagavond in de kwartfinale tegen landgenoot Brouwer, die Holger Rune uitschakelde. De Deen, nummer negen op de wereldranglijst, gaf bij een 6-4 en 4-0 achterstand op met een blessure aan zijn pols. Krajicek weet dat er zaterdag in ieder geval een Nederlander in de halve finale staat, al is de eindzege nog ver weg.

Raemon Sluiter was in 2003 de laatste Nederlandse finalist in Rotterdam. Hij verloor twintig jaar geleden van Max Mirnyi. De Wit-Rus prijkt tussen de namen van de winnaars. Voor Sluiter betekende die eindstrijd in Ahoy daarom een hoogte- en een dieptepunt tegelijk. Hij stond in de finale, maar zíjn jongensdroom om op de boarding te staan kwam niet uit.

Dit artikel is geactualiseerd op 16 februari 2022 om 22.42 uur.