Help, de bruine kroeg verdwijnt in Amsterdam

In het actieplan stelt de PvdA onder meer voor om bruine kroegen aan te wijzen als gemeentelijk monument, ze een speciale status te geven (‘Authentiek Amsterdams’) of een investeringsfonds op te richten dat potentiële nieuwe eigenaren van een bruin café dat te koop staat, ondersteunt – zodat het niet automatisch in handen valt van het grote geld.

Café Chris bestaat in 2024 precies vierhonderd jaar. Van alle bruine kroegen in Amsterdam is het behalve een van de alleroudste ook een van de allerbruinste: donkere muren, een biljart, haakjes onder de bar voor damestasjes.

Aan het plafond hangen oude stenen bierpullen („gelukkig nog vol met nicotine”), aan de muur een portret van Jordaan-icoon Willy Alberti. Unieke bezienswaardigheid: de stortbak van de heren-wc die in het café hangt, omdat er geen plek in het toilet zelf is.

De kaart van Chris is bijzonder overzichtelijk, zoals het hoort in een Amsterdams café. De klandize drinkt bier, en bier, en bier, en jenever. Óók de jongere gasten, want „de jeugd is weer massaal aan de kopstootjes”. Shotjes en cocktails? Doet café Chris niet aan. Wie honger heeft, kan kaas, olijven of bitterballen krijgen. Ossenworst en leverworst – klassiek Amsterdams – zijn al een tijdje uit de voorraad. Brian, lachend: „Wij zijn het enige café waar op de kaart staat wat je níet kunt krijgen.”

Café Chris, met barman Kenan. Foto: Simon Lenskens

Geheim bakje

En toch, zegt Brian: het interieur en de drankjes vormen niet de ziel van een bruin café. Dat zijn de mensen. „Je komt naar de kroeg om te lullen. Drinken kun je thuis ook.” Als barman speelde hij met zijn collega’s een belangrijke rol in de sociale interactie in het café. Ze bewaren huissleutels van stamgasten („in een geheim bakje”) en weten wat er speelt in hun persoonlijk leven – van een mislukt kappersbezoek tot een overleden dierbare.

De kasteleins zijn een soort „artiesten”, die mensen „aan elkaar plakken”, zegt Brian. „Dan hoor ik iemand over zeilen praten, en zeg ik tegen Arie: hé, jij hebt toch ook een zeilboot? En hup, daar gaan ze, in gesprek.”

Er wordt ook het nodige geregeld in café Chris – en niet alleen „slaapkamervulling” voor na sluitingstijd. Stukadoor nodig? Komt voor elkaar. Problemen met je televisie? Een jongere klant komt even bij je langs om hem opnieuw in te stellen. Krap bij kas? Eigenaar Henk stopt je wel eens 50 euro uit eigen zak toe.

Café Chris zit al vier eeuwen op de hoek van de Bloemstraat, maar de winkels op de andere drie straathoeken weerspiegelen de huidige staat van de straat beter: een tattoo-studio, een boutique met dure T-shirts en een onduidelijke pop-upstore. Van volksbuurt transformeerde de Jordaan de afgelopen decennia tot een walhalla voor toeristen, yuppen en rijke buitenlanders.

Dat merken ze ook aan de toog van café Chris. „Voor elke Amsterdammer die de buurt verlaat, komt een expat terug, of een hockeyjongen of – meisje”, zegt Filip Brian. „De expats denken dat het café van hen is, ze mengen niet met vaste klanten. En ze geven nul fooi.”

Er komen ook veel „toeristjes” in de kroeg, zegt hij. Die zijn van harte welkom. Bij Fransen geldt wel: meteen afrekenen. „Die drinken een biertje alsof het een Dom Perignon uit 1961 is, en gaan er dan stilletjes vandoor.”