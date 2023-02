Doden in Nigeria bij protesten om cashtekorten, president verlengt geldigheidsduur oude biljetten

In zeker drie Nigeriaanse steden zijn woensdag gewelddadige protesten uitgebroken vanwege nijpende tekorten aan contant geld, meldden internationale media. Een deel van hen stak pinautomaten en auto’s in brand en blokkeerde grote wegen. Bij de onlusten kwamen volgens de Nigeriaanse krant Vanguard minstens drie mensen om het leven. Om het aanbod te verruimen heeft president Muhammadu Buhari (80) donderdag de geldigheid van oud briefgeld met zestig dagen verlengd.

De cashschaarste ontstond nadat de centrale bank in Nigeria (CBN) vorig jaar in de strijd tegen corruptie nieuw ontworpen briefjes van 200, 500 en 1.000 Nigeriaanse naira introduceerde. Oude biljetten verloren daarna hun geldigheid, maar van het nieuwe briefgeld was bij lange na niet voldoende in omloop gebracht om aan de vraag te voldoen. Voor pinautomaten in Nigeria ontstonden lange rijen mensen, soms kampeerden mensen er zelfs, en ook bij banken deden zich chaotische taferelen voor.

Briefjes langer geldig

Donderdag greep Buhari in. In een nationale toespraak kondigde de Nigeriaanse president, die na nationale verkiezingen op 25 februari opvolging wacht, aan de oude briefjes van 200 naira (omgerekend 40 eurocent) zestig dagen langer geldig blijven, tot medio april. De briefjes van 500 en 1.000 naira blijven ongeldig en moeten via de toegewezen kanalen worden ingeleverd bij de centrale bank. De Nigeriaanse economie leunt voor een groot deel (70 procent) op contante betalingen.

Volgens de CBN ligt nu 85 procent van het contante geld in Nigeria bij mensen thuis; nog geen 60 procent van de huishoudens heeft een bankrekening. Door de tekorten begon er steeds meer vervalst geld in de economie te circuleren en nam het risico op omkoping tijdens de aankomende verkiezingen — bijvoorbeeld door bankbiljetten uit te delen aan stemmers — toe. De nairawissel moet ook een klap zijn voor de wijdverspreide ontvoeringsindustrie in Nigeria, waarin grote bedragen contant geld omgaan.

Lees ook deze reportage uit Nigeria: ‘Zelfs God accepteert het Nigeriaanse geld niet meer’