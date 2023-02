David Malpass treedt vroegtijdig terug als directeur Wereldbank

David Malpass legt in juni na vier jaar vroegtijdig zijn functie neer als directeur van de Wereldbank. Dat kondigde de 66-jarige Amerikaan woensdag aan in een verklaring. Zijn termijn zou pas volgend jaar aflopen. Malpass werd in 2019 op voordracht van toenmalige Amerikaanse president Donald Trump voor vijf jaar benoemd. Hij treedt naar verluidt terug „om nieuwe uitdagingen aan te gaan”.

Het is niet meteen duidelijk waarom Malpass nu terugtreedt, verder details over de mogelijke redenen voor zijn ontslag gaf hij niet. Malpass laat naar eigen zeggen een „fundamenteel gezonde” organisatie achter. De Wereldbank is, zo stelt hij, „goed geplaatst om zijn ontwikkelingsimpact te vergroten in het licht van dringende wereldwijde crises”.

Afgelopen jaar kreeg Malpass veel kritiek omdat hij weigerde zich te scharen achter de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering. Hij kwam daar later op terug door te stellen dat menselijke activiteiten weldegelijk bijdragen aan de klimaatcrisis.

De Verenigde Staten en andere grote aandeelhouders van de organisatie oefenen al langer druk uit op de Wereldbank om meer inspanningen te leveren voor de bestrijding van mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering. Amerikaans minister van Financiën Janet Yellen gaf onlangs een belangrijke aanzet voor een hervorming binnen de Wereldbank. Daardoor zouden vanuit de organisatie meer leningen worden verstrekt om onder meer de klimaatcrisis aan te pakken.

