Dankzij zijn glitteroogjes wordt een transparante onderwaterlarve helemaal onzichtbaar

Een transparant lichaam is voor veel onder water levende dieren – van garnalen tot vissen en kwallen – dé manier om onzichtbaar te blijven voor potentiële vijanden. Maar vaak worden ze alsnog verraden door hun opvallende oogpigment. De larven van kreeftachtigen hebben daar iets op gevonden, schrijft een internationaal onderzoeksteam deze week in Science. Zij hebben in hun ogen piepkleine reflectoren die invallend licht zodanig weerkaatsen dat ze transparant lijken.

De kreeftachtigen (Crustacea) vormen een diverse onderstam van de geleedpotigen, waartoe onder andere garnalen, krabben, kreeften en zeepokken behoren. Hoewel veel larven van genoemde groepen doorzichtig zijn, hebben hun piepkleine oogjes wel een sterke groene, blauwe, gele of zilveren glinstering. Ook andere doorzichtige onderwatersoorten hebben ogen met donker pigment, omdat dat nodig is om de lichtgevoelige cellen in het oog van elkaar te scheiden – juist daardoor is het oog in staat om iets te zien. Maar de speciale glinstering is slechts voorbehouden aan de larven van de kreeftachtigen; bij andere soorten zijn de pigmentrijke ogen hooguit extra klein, om op die manier minder op te vallen.

Om te begrijpen hoe de larvale ‘glitterogen’ precies in elkaar zitten, bestudeerden de onderzoekers in detail de larven van diverse kreeftachtigen, waaronder de zoetwatergarnaal Macrobrachium rosenbergii.

Ze ontdekten dat er over het oogpigment een ultracompacte, multifunctionele reflector ligt, die afhankelijk van de omgeving voor verschillende kleuren weerkaatsing zorgt – van diepblauw tot felgeel – en zo bijdraagt aan de camouflage. Tegelijkertijd zou het ook zo kunnen zijn dat de reflectoren ervoor zorgen dat de larven ondanks hun kleine ogen redelijk goed kunnen zien.

Piepkleine bolletjes

Hoewel er meer dieren zijn die ingebouwde reflectoren in hun ogen hebben, onderscheiden die van de kreeftenlarven zich van de rest door hun geringe omvang én door hun capaciteit om zich aan te passen aan de achtergrondkleur en de mate van lichtintensiteit. Dat heeft te maken met de opbouw van het larvenoog. De reflector is in feite een zogeheten fotonisch glas: een ongeordende verzameling van piepkleine bolletjes die voor een sterke verstrooiing van het inkomende licht zorgen. Door de bolletjes op verschillende manieren te rangschikken, kan de glinstering worden afgestemd op de omgeving. Zelfs de grootte van de bolletjes kan desgewenst worden aangepast om de lichtverstrooiing te beïnvloeden.

De ontdekking kan helpen bij het ontwikkelen van materialen voor bijvoorbeeld zonne-energie en remote sensing, schrijven de auteurs.