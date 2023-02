Choreograaf Goecke ontslagen na besmeuren van recensent met hondenpoep

De samenwerking tussen Staatsballett Hannover en artistiek directeur en choreograaf Marco Goecke (50) is opgeheven nadat hij recensent Wiebke Hüster van de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft besmeurd met hondenpoep. Directeur van Staatsballett Hannover, Laura Berman, zegt donderdag dat het contract met onmiddellijke ingang is verbroken. Hüster heeft aangifte tegen Goecke gedaan.

Goecke werd al eerder geschorst na de aanval op Hüster, die afgelopen zaterdag plaatsvond tijdens een première in het Operahuis. Goecke was woedend over een recensie van de voorstelling In the Dutch Mountains door het Nederlands Dans Theater in Den Haag. Tijdens de pauze confronteerde hij de recensent en dreigde haar de toegang tot het theater te ontzeggen. Vervolgens besmeurde hij haar gezicht met hondenpoep, die hij in een zakje bij zich droeg, van zijn teckel Gustav. Volgens Goecke schreef Hüster „vaker vervelende recensies”. Het Nederlands Dans Theater (NDT) zei in een reactie het incident ten zeerste te betreuren en dat Goecke de persoonlijke integriteit van Hüster had geschonden.

Excuses

Dinsdag bood Goecke zijn excuses aan. „Ik ging veel te ver. Ik schrok van mijn eigen impulsieve gedrag. Daar verontschuldig ik me voor. Het was een uiting van diepe en langdurige frustratie. Daarmee valt het niet goed te praten. Ik realiseer me nu dat ik met mijn daad ook de medewerkers van NDT in de problemen heb gebracht. Ik heb spijt dat ik mogelijk schade heb toegebracht aan de reputatie van NDT, al jaren een gewaardeerde opdrachtgever. Hiervoor bied ik mijn excuses aan.”

In haar recensie over de voorstelling In The Dutch Mountains schreef Hüster dat „het publiek afwisselend gek wordt gemaakt of dood gaat van verveling”. Tussendoor was er sprake van „af en toe twee briljante, coherente minuten”, aldus Hüster, maar „het stuk is als een radio waarvan je de zender niet goed afgesteld krijgt”. „Dat is een blamage en een brutaliteit en beide moeten de choreograaf worden aangerekend.”