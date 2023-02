BAM vergroot winst, omzet daalt door verkoop buitenlandse dochters

BAM heeft zijn resultaten vorig jaar aanzienlijk verbeterd. ’s Lands grootste bouwbedrijf rapporteerde donderdag een brutoresultaat van 350 miljoen euro, tegenover 278 miljoen een jaar eerder. De nettowinst steeg van 18 miljoen naar 180 miljoen euro.

De winstmarge van het bouwconcern uit Bunnik kwam uit op 4,5 procent, iets boven de doelstelling van minimaal 4 procent. Wordt de opbrengst uit verkoop van Duitse en Belgische bedrijfsonderdelen meegerekend, dan komt die marge uit op 5,2 procent. Het afstoten van die buitenlandse dochters verlaagde de omzet van 7,3 miljard euro naar 6,6 miljard.

Bestuursvoorzitter Ruud Joosten spreekt van een „bevredigend operationeel resultaat”. BAM keert voor het eerst in jaren weer dividend uit. Aandeelhouders krijgen 0,15 euro per aandeel, desgewenst in aandelen. Het concern betaalde vier jaar geleden voor het laatst dividend.

Minder risico’s

BAM is actief in de bouw van woningen en infrastructuur, met name in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Tot twee jaar geleden rapporteerde het concern jaar op jaar verliezen, omdat het in grote infrastructuurprojecten vaak tegen tegenvallers aan liep. Sinds Ruud Joosten in 2020 bestuursvoorzitter werd, trekt het zich in het buitenland terug uit die projecten. Dat kreeg vorig jaar mede vorm met de verkoop van de Duitse tunnelbouwer Ways & Freytag, wat 52 miljoen euro opbracht. Het belang van Ways & Freytag in nog zo’n megaproject, de aanleg van de 18 kilometer lange Fehmarn-tunnel tussen Duitsland en Denemarken, werd meeverkocht. Joosten zei in zijn toelichting op de jaarresultaten dat BAM „ondanks de tegenwind door de onzekere macro-economische en geopolitieke situatie” de strategie voortzet.

Miljardenklus? De grote bouwers bedanken ervoor

Ook in Nederland nemen de risico’s voor BAM bij grote infrastructurele werken af. De bouw van de Zeesluis IJmuiden is afgerond, en in Terneuzen zijn vorige maand de deuren van de Nieuwe Sluis ingevaren. Daarmee nadert die opdracht, ter waarde van 935 miljoen euro, zijn einde. Vorig jaar werd ook bekend dat BAM niet hoeft op te draaien voor veel van de kostenoverschrijdingen bij werkzaamheden aan de Afsluitdijk.

Voor de komende jaren heeft BAM voor 10 miljard euro aan opdrachten in het orderboek staan. Dat is 3,2 miljard minder dan vorig jaar, vooral gevolg van de verkoop van de bedrijfsonderdelen in België en Duitsland en een besluit van de Britse overheid om een regionaal wegenbouwproject te schrappen.

Fraude-onderzoek

In zijn persbericht donderdag stipte BAM summier een netelige kwestie aan: de bouwer is sinds vorig jaar verdachte in een fraude- en corruptieonderzoek door de fiscale opsporingsdienst FIOD. Het zou gaan om mogelijke frauduleuze activiteiten van de internationale werkmaatschappij BAM International, die sinds 2020 niet meer bestaat. BAM meldt volledig aan dat onderzoek mee te werken. Het bedrijf heeft nog geen duidelijkheid over duur en uitkomst ervan en zet geen geld opzij voor mogelijke gevolgen.