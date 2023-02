Armenië stuurt Azerbeidzjan vredesvoorstel over conflict Nagorno-Karabach

Armenië heeft Azerbeidzjan een vredesvoorstel gestuurd om het conflict te beëindigen in Nagorno-Karabach, een Armeense enclave in Azerbeidzjan. Dat melden internationale persbureaus donderdag. De handreiking volgt op zo’n vijfendertig jaar aan gevechten en twisten tussen de twee Kaukasuslanden over het gebied, dat de facto onafhankelijk is maar internationaal wordt erkend als deel van Azerbeidzjan.

De meest recent laaide het conflict eind vorig jaar op, toen zogenaamde milieuactivisten de bergpas van Lachin blokkeerden, de enige toegangsroute van Armenië naar Nagorno-Karabach. Steeds meer aanwijzingen duiden erop dat het gaat om een actie van Azerbeidzjan om Armenië te provoceren. Sinds 2020 heeft Rusland troepen gestationeerd in het grensgebied, ook bij de Lachin-pas. Armenië is een Russische bondgenoot, maar de militairen grijpen niet in om de blokkade op te heffen.

Momenteel lopen twee vredesbesprekingen tussen Bakoe en Jerevan door elkaar; een geleid door de Russische president Vladimir Poetin en een ander onder toeziend oog van Europa. Of het vredesvoorstel van Armenië ingegeven is door dan wel Rusland, dan wel Europa, is onduidelijk.

