Wat de huilende hond zei over de naderende aardbeving

Kunnen dieren aardbevingen voorspellen? Hebben ze het ooit gedaan? Wie zal het zeggen, de berichten over indrukwekkende dierwaarschuwingen zijn al tweeduizend jaar onbetrouwbaar.

Als twee koeien raar door de wei hollen, maar acht niet, en er volgt drie dagen later een aardbeving op 70 km afstand, is er dan een samenhang? De wetenschap heeft er nooit goed raad mee geweten. Pas onlangs is men op het idee gekomen om een twintigtal boerderijdieren in een Italiaans aardbevingsgebied van te voren met bewegingssensoren (‘bio-tags’) uit te rusten en af te wachten wat die zouden signaleren als er een beving kwam. En waarachtig, een zware statistische toets leek wel een soort effect aan te tonen.

Heeft de ramp in Syrië en Turkije nieuwe aanwijzingen opgeleverd? Nee. Al in de vroege ochtend van 6 februari bracht Twitter een filmpje van vogels die ‘just before the earthquake’ vreemd gedrag vertoonden, maar het was onzin, het waren gewoon kauwtjes die kort na zonsondergang hun gemeenschappelijke slaapplaats opzochten. Het zal ongeveer zeven uur ’s avonds zijn geweest, achter veel ramen brandde nog licht. (De aardbeving voltrok zich ’s nachts om 4.17 uur lokale tijd.) Aan de goede trouw van de twitteraar valt te twijfelen, want de kauwtjes zoeken elke dag op het zelfde moment op dezelfde manier dezelfde plek op.

Dit was zéker bedrog

De video werd volop geretweet en binnen een paar uur verscheen er al een nieuw filmpje, nu met ‘kraaien’ die chaotisch en paniekerig heen en weer fladderden, alweer ‘just before the earthquake’. Dit was zéker bedrog. Het filmpje was jaren geleden in Texas gemaakt en liet de opmerkelijke slaaptrek van langstaarttroepialen (great-tailed grackles) zien. Niks niet aardbeving.

En dan het springerige TikTok-filmpje van de huilende hond dat op 7 februari op Twitter landde, kennelijk geregistreerd door een bewakingscamera die ook geluid vastlegt. Op een verlaten pleintje van een Turkse stad waar nog wat resten sneeuw liggen zit een grote witte hond luguber te huilen. ‘Hours before the earthquake’, zegt de een. ‘Minuten voor de verwoestende aardbeving’, zegt de ander. ‘He tried to warn.’ Maar we weten niets van die hond, misschien zit hij elke nacht zo te jammeren, misschien werd hij jaren geleden vér buiten het aardbevingsgebied gefilmd, de site www.snopes.com zoekt dat nog uit. Wat we zien, behalve een moskee, een apotheek (‘eczane’) en een bruggetje is dat er nergens licht brandt achter de ramen in de gefilmde woonwinkelstraat en dat de gordijnen er dicht zitten. Toch stappen er twee mensen in twee auto’s, de laatste zet nog wat vuilnis op de stoep. Het moet wel zes of zeven uur ’s ochtends zijn geweest: twee uur na de beving of 22 uur ervoor. Wat heb je aan zo’n hond.

Praktisch tegelijk met de dierenfilmpjes verschenen video’s uit het aardbevingsgebied die apocalyptische lichtflitsen aan de hemel toonden. Een deel was uit de hand gefilmd en had er ook geluid bij, een deel kwam van bewakingscamera’s. Uit het schudden van het beeld en uit een enkele ‘timestamp’ blijkt dat de opnamen tijdens de bevingen werden gemaakt. Wáár ze werden gemaakt blijft ongenoemd en dat is ongelukkig want het meest voor de hand ligt dat de vaak blauwige lichtflitsen werden veroorzaakt door contacten tussen slingerende hoogspanningsleidingen en kortsluitingen in industriële installaties. Een databank als OpenStreetMap had het kunnen ophelderen.

Dichterlijke overdrijvingen

Maar het valt niet uit te sluiten dat tussen de lichtverschijnselen ook EQL’s zaten: earthquake lights. Sinds een jaar of vijftig staat vast dat aardbevingen zelf ook licht produceren. De schuivende en brekende gesteenten en andere aardmassa’s doen iets met elkaar of met de atmosfeer dat het opwekt, hoe het precies zit is onduidelijk, al schort het niet aan theorieën. De verschijnselen zijn al door Grieken en Romeinen en dergelijke beschreven maar werden eeuwenlang als dichterlijke overdrijvingen afgedaan. Pas in de negentiende eeuw ontstond er wetenschappelijke belangstelling voor.

In 1910 kwam de Italiaanse ‘religieuze natuurwetenschapper’ Ignazio Galli tot een classificatie die nog steeds wordt gebruikt. Sommige EQL’s zien er uit als gewone bliksemflitsen, andere doen zich voor als bolbliksems, het noorderlicht of als ignis fatuus: dwaallicht.

In 1966 werden aardbevingslichten voor het eerst gefotografeerd tijdens bevingen bij Matsushiro in Japan. Sindsdien gebeurt dat dankzij de komst van smartphones en bewakingscamera’s steeds vaker, al valt er op internet nog weinig van te merken. Het tijdschrift Natural Hazards and Earth System Sciences publiceerde artikelen met foto’s van ‘luminosities’ die zich voordeden tijdens een beving in Peru (augustus 2007) en tijdens de beruchte beving bij L’Aquila in de Apennijnen (april 2009). Voor het laatste artikel werden ook de honderden bevingsslachtoffers ondervraagd die inmiddels in kampen woonden. Sommigen hadden de planeet Venus of een kring om de maan in verband gebracht met de beving en een ontploffende gasfles had ook veel aandacht getrokken maar er bleven genoeg echte EQL’s over. De meeste duurden kort (seconden, hooguit minuten) en manifesteerden zich alleen vlak bij het epicentrum. Interessant genoeg zijn er ook nogal wat lichtverschijnselen waargenomen vóór de eigenlijke beving, ze hebben dus misschien voorspellende waarde.

Wat opvalt in de verschillende artikelen over aardbevingslicht is dat het maar zelden als blauwachtig wordt beschreven. In het beste geval heet het ‘wit’, maar de kleuren geel, oranje, rood en roodachtig purper worden veel vaker genoemd. Dat geldt ook voor het licht dat in augustus 1999 de aardbeving bij het Turkse Izmit begeleidde en voor veel van de andere Turkse bevingen die de laatste tweeduizend jaar een beschrijving kregen. Seismological Research Letters noemde ze in maart 2004. De blauwe flitsen op de recente twitterfilmpjes kwamen vast van omvallende hoogspanningsmasten.