Waarom werden Turkse burgers niet beter beschermd tegen het aardbevingsgeweld?

Tien dagen na de aardbeving in Turkije is er op veel plekken nog altijd te weinig hulp. Correspondent Toon Beemsterboer ging naar het zwaar getroffen gebied Antakya, en zag hoe inwoners door de staat aan hun lot worden overgelaten. De ravage symboliseert volgens hem hoe corruptie en politieke belangen jarenlang vrij spel hadden.

Lees hier het artikel van Toon Beemsterboer schreef over de groeiende woede in Turkije op de bouwsector.

Joao Relvas/EPA

