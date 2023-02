VVD’er weg als ondervoorzitter Amsterdamse gemeenteraad om #MeToo-suggestie

Amsterdams raadslid Daan Wijnants (VVD) stapt op als ondervoorzitter van de gemeenteraad. Dat schrijft hij woensdag in een verklaring. Aanleiding is de ophef die is ontstaan over uitspraken die hij deed tijdens een strategisch overleg van zijn partij in 2019. Daarin vroeg hij een collega om een MeToo-beschuldiging over een oud-bestuurder van D66 te verzinnen. De kwestie werd afgelopen week bekend na een artikel in NRC.

Wijnants blijft wel aan als raadslid. In de verklaring merkt hij op dat er „minder draagvlak is ontstaan” voor zijn rol als ondervoorzitter. Hoewel Wijnants vindt dat „deze discussie niet in de juiste context gevoerd wordt” spreekt hij van een „foute en misplaatste grap”, waar hij „direct al spijt van had”. Tegenover NRC zei hij afgelopen week geen herinnering te hebben zijn voorstel om het ‘MeToo’tje’, zoals hij het zelf noemde, te verzinnen. „Ik sluit het niet uit, maar kan het me niet herinneren.”

De vrouwelijke collega, aan wie het voorstel voor de onterechte beschuldiging werd gedaan, heeft op verschillende momenten geprobeerd het voorval aan te kaarten binnen de partij. In eerste instantie vond ze wel gehoor, maar ze kreeg zowel in Amsterdam als op landelijk niveau te maken met ondoorzichtigheid en politieke druk. In de publicatie van NRC deden aanwezigen van de vergadering Wijnants woorden af als „kantinepraat, totaal misplaatst” en een „brallerige, VVD-achtige kwajongensstreek”.

Integriteit en gedrag

Wijnants was sinds afgelopen jaar voorzitter van het presidium. In die functie bepaalt samen met burgemeester Femke Halsema onder meer wat er in de raad besproken wordt, zoals bijvoorbeeld raadssessies over integriteit en gedrag. Verschillende fractievoorzitters voerden afgelopen week de druk op voor een reactie bij de VVD. Eerder noemde VVD-fractievoorzitter Claire Martens in Amsterdam de kwestie „een hele vervelende situatie”, maar bleef ze achter haar partijgenoot staan als voorzitter van het presidium.

