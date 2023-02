Vopak presteert stabiel in roerig 2022

Wat de eerste zes maanden van dit jaar betreft, is bestuursvoorzitter Dick Richelle van tankopslagbedrijf Vopak vol vertrouwen. „We zijn 2022 sterk geëindigd en die goede lijn verwachten we door te zetten. Dat geldt voor de opslag van gas, van chemicaliën én van olie. De onzekerheid zit nu vooral in de tweede helft van 2023.”

Maar, zei Richelle woensdag er in een toelichting op de jaarcijfers direct bij, dat wil dus niet zeggen dat het na de zomer opeens minder zal gaan met het Rotterdamse bedrijf. „Nee, we weten gewoon nog niet hoe bepaalde contracten [voor de huur van terminals] zich gaan ontwikkelen. Dat hangt bijvoorbeeld af van de inflatie en, in het verlengde daarvan, van de economische ontwikkeling. Zijn klanten in dat economische klimaat nog geïnteresseerd om hun contract voor opslag te verlengen?”

Niet alleen de economie speelt daarbij een rol, maar ook de marktontwikkelingen, al of niet onder invloed van politieke spanningen of zelfs oorlog. Neem de dieselmarkt, waar sancties tegen Rusland een belangrijke rol spelen. „De vraag naar opslag van diesel is nu groot, maar blijft dat zo?”

Afboekingen

Het grootste onafhankelijke opslagbedrijf in de wereld presenteerde woensdag over 2022 een winst van 294 miljoen euro. Dat is 1,3 procent minder dan een jaar geleden, vooral door een hogere belastingaanslag in Nederland. Die vloeide indirect voort uit afboekingen van bijna een half miljard euro op Rotterdamse terminals die in de zomer werden aangekondigd. Worden die versnelde afschrijvingen – gevolg van lagere winstverwachtingen – meegeteld, dan resteert een nettoverlies van 168 miljoen euro.

Zulke afboekingen zijn volgens Richelle het gevolg van een voortdurende analyse van de bestaande activiteiten en mogelijke investeringen in nieuwe gebieden. „We kondigen deze woensdag ook de strategische heroriëntatie aan voor drie chemieterminals in de Rotterdamse Botlek.” Daarmee bedoelt de vorig jaar aangetreden voorman vooral dat hij kijkt of er kopers zijn: „In feite zet je een bord met ‘te koop’ in de tuin.” Maar verkoop is niet zeker: „We hebben onlangs in Australië ook zo’n heroriëntatie aangekondigd, en dat heeft ertoe geleid dat die activiteiten bij Vopak zijn gebleven.”

Het bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 1,4 miljard euro, ruim 1 procent meer dan in 2021. De bezetting van de terminals bleef wereldwijd met 88 procent gelijk. Alle politieke en economische spanningen hadden zo ogenschijnlijk weinig impact op het bedrijf.

„Onze kracht is dat we een uitgebalanceerde spreiding hebben, zowel in producten als regio’s. Zo kwam de toevoer van olie vorig jaar lager uit door de oorlog in Oekraïne, en dan zie je de aanvoer bij onze lng-terminal [voor vloeibaar gas] in de Rotterdamse haven weer toenemen. En dan gaat China vanwege Covid op slot, en profiteren we weer van de aantrekkende markt in het Midden-Oosten en de VS.”