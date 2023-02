Vermoedelijk 73 migranten dood door schipbreuk bij Libische kust

Voor de kust van Libië zijn dinsdag zeker 73 migranten omgekomen als gevolg van schipbreuk. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de VN (IOM) in Libië op Twitter. Tot nu toe hebben het Libische Rode Kruis en de politie elf lichamen kunnen bergen.

Het schip was naar verluidt vertrokken uit de Libische plaats Qasr Alkayar, zo’n tachtig kilometer ten oosten van de hoofdstad Tripoli, en was onderwerp naar Europa. Van de circa tachtig opvarenden konden zeven mensen volgens het IOM na de schipbreuk onder „extreem erbarmelijke omstandigheden” terugzwemmen naar de kust. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Bijna alle migranten die uit Afrika naar Europa trekken, vertrekken met de boot vanuit Libië. Mensenhandelaren profiteren van de chaos in het land, dat al sinds 2011 in permanente onrust verkeert. Zij halen mensen uit heel Afrika naar het aan zes andere landen grenzende Libië. Daar liggen gammele boten klaar, waar de gevaarlijke reis naar Europa aanvangt. Dat eindigt niet zelden met de dood, of met deportatie terug naar Libië. Vorig jaar werden volgens het IOM meer dan 24.680 mensen op zee opgepikt en teruggestuurd naar Libië.

Het IOM berekende dat de reis van Afrika naar Europa vorig jaar ten minste 1.450 doden tot gevolg had. Zeker 529 mensen kwamen om voor de Libische kust, 848 raakten vermist. In 2023 kwamen tot nu toe 130 migranten om het leven, aldus het IOM. Woordvoerder Safa Msehli noemt de situatie „onhoudbaar”, schrijft persbureau Reuters. Ze roept regeringen op om de zoek- en reddingsinspanningen op te voeren en te zorgen voor „veilige en reguliere migratieroutes”.