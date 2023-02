Schuddebooms debuut is vermakelijke stand-up met uitzicht op verdieping

Haar opening doet erg aan Brigitte Kaandorp in haar vroege shows denken. Met ongeveer dezelfde licht-wanhopig-flirterige blik en stem gaat Kim Schuddeboom de mannen op de eerste rij af. Hmm, man 1 heeft een mooie kaaklijn, zeg. Man 2 is minder. Oh sorry man 1, man 3 heeft een nog veel betere kaaklijn. „Ja, het zit zo”, zegt ze dan plots hard. „Ik en mijn vriendin willen kinderen, dus we zijn op zoek naar zaad.” Met de hele zaal op het verkeerde been, komt Schuddeboom lekker binnen aan het begin van haar show.

Schuddeboom was al een paar jaar onderdeel van Comedytrain en trad op in korte stand-ups in Toomler in Amsterdam. Nu debuteert ze avondvullend met de lange stand-up-act Ongeschreven; microfoon in de hand en alvast een disclaimer aan het begin: een briljant einde met een moraal bedenken is haar niet gelukt.

Down to earth

Van Schuddeboom blijkt het erg genieten als je van down to earth, droog, licht cynisch, niet onvriendelijk maar wel ongefilterd en breed geïrriteerd houdt. Down to earth is ze bijvoorbeeld over hoe ze ineens onderdeel is van de lhbtiq+-gemeenschap, „zonder dat ze daar een uitnodiging voor heeft gekregen”. Al haar vrienden weten welke strijd die gemeenschap voert, maar Schuddeboom eigenlijk niet. Waarom er regenboogvlaggen uit de ramen hangen? „Omdat mijn vriendin en ik een huis zoeken?”

In één adem begeeft ze zich in het linkse Amsterdam op glibberig terrein: ze kan homohaters eigenlijk niks kwalijk nemen. Homohaat is aangeleerd. Zij kan bijvoorbeeld niet poepen zonder te lezen, dat is ook aangeleerd. Oh en mensen die ‘woke zijn’, die vindt ze supergoed. Maar pff, mensen die ‘woke dóén’. Daar wordt ze kriebelig van. „Mensen die zo fel vertellen wat correct is doen dat toch een beetje om hun eigen kutkarakter te verbergen.” In de stilte in de zaal leest ze dat „die mensen in de zaal zitten. Dat is oké. Je mag er zijn.”

Ontwapenend

Over beide thema’s, toch nogal bommetjes de zaal in, stapt ze ook weer vlug heen. Net iets te vlug eigenlijk, omdat je deze kijk op lhbtiq+-emancipatie en wokeness van semi-binnenuit zelden hoort. Dat ze ermee wegkomt om zich niet verder aan de thema’s te branden, is omdat ze de ontwapenende pet opzet van iemand die te weinig zou weten om er meer over te mogen zeggen. Als dat echt zo is, is dat natuurlijk hof- en loffelijk, maar toch hou je het gevoel dat Schuddeboom er beter over heeft nagedacht dan ze laat blijken.

Daarvoor in de plaats krijg je andere vermakelijke verhalen: over hoe ze anderhalf jaar bij een goeroe in stilteretraite heeft geleefd, en over hoe spirituele mensen ademen. Over een gehandicapt familielid dat graag met zich liet lachen. Over het verschil tussen hoe mannen naar haar en naar haar vriendin kijken (haar vriendin is knap, terwijl Schuddeboom zeker weet dat geen énkele man in de zaal haar zou willen neuken).

Slokje water

Het korte thema ‘ik volg altijd iedereens tips op’ sluit ze af met een leuke meta-kritiek op het genre als ze een slokje water neemt. „Iemand heeft me getipt dat ik nu moet drinken, maar ik heb helemaal geen dorst.” Inderdaad is het slokje water in cabaret meestal alleen maar een overgangsmoment van het ene naar het andere verhaal.

Hoe leuk de grapjes ook zijn, voor de toekomst hoop je dat Kim Schuddeboom zich van schijnbaar vluchtige stand-up meer richting thematischer cabaret zal bewegen. Haar spijtbetuiging aan het einde, over het ontbreken van een moraal, voelt een beetje vreemd. Het is niet waar dat er onder de vluchtige grapjes geen enkele boodschap zit. Neem haar irritatie over ‘woke doen’, maar ook plotselinge bijzinnetjes als „ik snap wel dat je een enorme hekel aan mannen kunt hebben”, nadat ze vluchtig heeft verteld hoe een vriendin uit het niets in haar kruis gegrepen werd. Ze heeft wel degelijk een boodschap, ze heeft haar eigen visie op de aangesneden thema’s alleen nog niet uitgediept. Ongeschreven is een vermakelijke debuut dat vertrouwen geeft dat Schuddebooms verdieping nog komt.

Cabaret Kim Schuddeboom – 'Ongeschreven'. Gezien: 12/2 (première), Kleine Komedie, Amsterdam.