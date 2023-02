Raquel Welch kwam er met ‘lef en geluk’, het stigma ‘sekssymbool’ zat haar dwars

Raquel Welch poseerde in 1979 voor de Playboy. Maar de actrice ging heel bewust niet volledig uit de kleren. Volgens oprichter Hugh Hefner was het ook nergens voor nodig dat Welch haar lichaam geheel naakt aan het publiek zou tonen. „Zij was een van de laatste klassieke sekssymbolen”, loofde Hefner haar. „Zij kwam uit een tijdperk waarin je nog de meest sexy vrouw ter wereld kon worden gevonden zonder dat je je kleren uittrok. Ik respecteerde dat. De foto’s bewezen dat ze gelijk had.”

De actrice, geboren in 1940 in Chicago, geldt als een van de grote sekssymbolen van de jaren zestig en zeventig. De dochter van een Boliviaanse immigrant die in de VS werk vond als ruimtevaartingenieur, brak door toen zij als tiener in Californië een reeks Miss-verkiezingen won. Dit leverde haar een baantje op als weervrouw bij een lokaal tv-station, waarmee zij zich in de kijker speelde bij de Hollywood-studio’s.

In die periode veranderde zij haar naam van Tejada – de familienaam van haar ouders – naar Welch, de naam van haar jeugdliefde met wie zij tussen 1959 en 1962 getrouwd was. Dit deed zij op advies van haar toenmalige manager; met de naam Tejada zou zij alleen maar gevraagd worden voor stereotiepe Latino-rollen. „Bij 20th Century Fox wilden ze zelfs dat ik mijn naam in ‘Debbie’ zou veranderen”, vertelde de actrice in 2007 in gesprek met NRC. „Raquel vonden ze vreemd, dat zou niemand kunnen uitspreken of onthouden. Maar ik was opstandig.”

In 1966 ging de sf-klassieker Fantastic Voyage in première, waarin Welch haar eerste grote rol speelde. De film gaat over een team medisch experts die zich laten verkleinen en injecteren in het lichaam van een wetenschapper. Het succes van de hit van studio Fox – die zelfs twee Oscars won – leverde haar een groot aantal rollen op die ze vooral kreeg vanwege haar verleidelijke fysiek.

De poster van Welch in een bontbikini, een beeld uit de film One Million Years BC (1966), werd een van de bestverkochte affiches ooit: de poster belandde aan de muur op tientallen miljoenen tienerkamers over de hele wereld. De cruciale bijrol die de prent in de jaren negentig speelde in de gelauwerde Stephen King-verfilming The Shawshank Redemption bevestigde de iconische status van het beeld. Andere succesfilms van Welch in die periode waren Bedazzled (1967), Bandolero! (1968) en 100 Rifles (1969).

Op eigen kracht

Welch doorbrak met haar rollen het stereotiepe beeld dat sekssymbolen alleen maar blonde popjes konden zijn en niet tegelijkertijd sterke vrouwen. Het leverde de actrice een unieke status op waar zij haar hele leven op kon blijven teren. Maar het stigma zat haar ook dwars, vertelde ze in 2007: „De feministen hadden een duidelijk oordeel over mij: ik was het ‘seksobject’. Dat irriteerde me. Ik dacht: hier ben ik, ik ben moeder, ik ben alleen, ik ben er geheel op eigen kracht gekomen, met lef en geluk. Mensen vinden mij sexy, ja. Is dat erg? Ik ben geen geleerde, ik zit in de showbusiness!”

In de jaren zeventig en tachtig had Welch nog wel een aantal hits – zo won ze een Golden Globe voor haar rol in The Three Musketeers (1975) en kreeg ze een nominatie voor een Globe voor euthanasiedrama Right to Die (1988). En de ster werd geprezen voor haar Broadway-voorstelling Woman of the Year (1980). Maar daar stonden ook flops tegenover en films waarvan de productie door stapels problemen werden gekenmerkt.

De controversiële komedie Myra Breckinridge (1970), waarin Welch een verslaafde transseksueel speelde, flopte zowel commercieel als artistiek („deze film is zo grappig als een kinderverkrachter”, oordeelde Time Magazine). En de actrice werd tijdens de opnames van de set van de tragikomedie Cannery Row (1982) gestuurd, volgens de producent omdat er niet met Welch samen te werken viel vanwege haar vele eisen.

Legally Blonde

De vernederde hoofdrolspeelster stapte naar de rechtbank om haar gelijk te halen en kreeg dit vier jaar later ook – studio MGM moest haar 15 miljoen dollar schadevergoeding betalen. Maar haar reputatie was inmiddels wel bezoedeld. En er was, tegelijkertijd met een nieuwe generatie regisseurs, in de jaren zeventig een nieuwe lichting actrices opgestaan die het bij castings minder van hun uiterlijk moesten hebben.

Haar belangrijkste wapenfeiten in de bioscoop in de jaren negentig waren bijrolletjes in The Naked Gun 33 1/3 (1994) en Legally Blonde (2000). Media schreven steeds minder over haar films en series en steeds meer over haar privébesognes. In de jaren tachtig en negentig hertrouwde Welch twee keer: eerst met producer Andre Weinfeld (1980-1990), daarna met pizzaketenbaas Richard Palmer (1999-2003).

Het acteerwerk raakte verder op de achtergrond. Welch probeerde met een fitnessboek en -video (geproduceerd door haar man Andre Weinfeld) in de voetsporen van Jane Fonda te treden. Meer succes had zij echter met een pruikenlijn, HAIRuWEAR. Later volgde een samenwerking met make-upmerk MAC, dat met een zogenoemde ‘pro-age’-campagne duidelijk wilde maken dat vrouwen boven de zestig ook nog veel aandacht en geld aan hun uiterlijk mogen besteden.

Raquel Welch overleed op 82-jarige leeftijd.