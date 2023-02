Op haar schouder vastgelijmd of op het juiste moment geklikt? O’Neill treft filmster Audrey Hepburn in 1966 in een contemplatieve pose op de set van ‘Two For the Road’, over een koppel op weg naar de Rivièra dat terugkijkt op eerdere trips en hun verwelkte relatie. Hepburn, wier eigen huwelijk met producer Mell Ferre indertijd desintegreerde, had een affaire met haar tegenspeler Albert Finney. Foto Terry O’Neill