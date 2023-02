Korpsleiding voelt zich niet aangesproken door uitspraak Gerechtshof over etnisch profileren

‘De zevende keer dat het gebeurde, was het een vrije dag geweest. De straat was druk met gezinnetjes die in een winters zonnetje aan het wandelen waren. De mensen bleven stil staan om te zien wat er gebeurde.

Hij had zich, zittend in de auto terwijl de agent door zijn papieren ging, gegeneerd voor dingen die hij niet had gedaan. Voelde zich vernederd door de blikken van anderen. Door de aannames die erin besloten lagen. Zijn twee jongste kinderen zaten op de achterbank en raakten in paniek. Ze vroegen hem wat er aan de hand was, steeds opnieuw die vraag; „Wat heb je gedaan, papa?”

Gefrustreerd door de angst in hun stemmen, smeekte hij de agent om hem uit te leggen wat hij toch verkeerd deed, wat het was aan zijn gedrag dat hem verdacht maakte. „Hebben die kinderen reden om bang te zijn voor de politie?” was de reactie die hij kreeg. De kinderen barstten daarop in huilen uit.’

Lees ook: De column van Karin Amatmoekrim: Politiecontroles: zo maak je van een goedzak een gevaar

In haar column voor NRC beschreef schrijver Karin Amatmoekrim vorige week hoe haar broer, rijdend in een doorsnee auto met kinderzitjes, de afgelopen twee jaar zeven keer werd aangehouden door de politie voor een routinecontrole. Blijft het bij zeven?

Het hof oordeelde dinsdag dat de Koninklijke Marechaussee zich bij mobiele grenscontroles schuldig maakt aan rassendiscriminatie door onder meer op huidskleur te selecteren. Zodra ras of etniciteit bij controles als een van de selectiecriteria worden gebruikt – iets wat de marechaussee erkent – dan is de beslissing om iemand te controleren automatisch in grote mate op ras gebaseerd en daarmee per definitie ongeoorloofd want in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) zei daarop in de Tweede Kamer de marechaussee de opdracht te geven de werkwijze te staken. Desgevraagd voegde hij daaraan toe: „Zo’n uitspraak als deze geldt natuurlijk niet alleen voor de marechaussee; die zou ook voor andere onderdelen binnen de overheid gelden, als daar sprake zou zijn van profielen op deze manier.”

Nationale politie

Menigeen zal daarbij aan de Nationale Politie denken. Die kwam de afgelopen jaren veelvuldig wegens etnisch profileren in het nieuws. Neem rapper Typhoon die in 2016 in een nieuwe, witte, glimmende SUV aan de kant werd gezet – en de politie toegaf dat dit kwam door huidskleur in combinatie met leeftijd en een nieuwe auto. Neem de documentaire Verdacht uit 2018 waarin een Nederlandse installateur, leraar, advocaat, militair én politieagent vertellen hoe zij etnisch geprofileerd werden door de politie. Neem het Kamerdebat uit 2021 waar Denk naar voren bracht dat 96,2 procent van de agenten niet op de hoogte is van het handelingskader dat etnisch profileren moet tegengaan.

In twee jaar tijd werd hij, rijdend in een doorsnee auto met twee kinderzitjes, zeven keer aangehouden voor een routinecontrole

Toch voelt de korpsleiding van de Nationale Politie zich niet aangesproken door de uitspraak van het gerechtshof, zegt een woordvoerder. „Selectiecriteria zoals die door de marechaussee gehanteerd werden, hebben wij niet meer in onze systemen staan. Ras of etniciteit is nooit een selectiecriterium bij controles.” En dus is er voor de politie geen aanleiding om de werkwijze te herzien.

De politie heeft namelijk sinds 2017 een nieuwe werkwijze waarbij formeel geen sprake meer is van etnisch profileren. Sindsdien spreekt men van ‘proactief controleren’. Daarvan is sprake als agenten op ‘basis van ervaring en professionele intuïtie’ afwijkend gedrag of een mogelijk verdachte situatie zien en burgers onder meer vragen zich te legitimeren.

Discriminerende werkwijze

Hoewel ras of etniciteit bij de politie, in tegenstelling tot de marechaussee, niet expliciet in de controlecriteria benoemd worden, heeft de uitspraak van het gerechtshof volgens Gerbrig Klos van Amnesty International wel degelijk verstrekkende gevolgen voor de politie. Dat de politie bijvoorbeeld bij verkeerscontroles huidskleur of etniciteit niet als officieel, in beleid vastgelegd selectiecriterium gebruikt, doet daar niets aan af. „Het staat misschien niet op papier, maar het zit wel in de werkwijze en een discriminerende werkwijze is ook verboden.”

Lees ook: ‘Politiechefs corrigeren te weinig’

Amnesty was een van de eisende partijen in de rechtszaak tegen de marechaussee en vraagt al tien jaar aandacht voor discriminerende risicoprofielen: bij de politie, Belastingdienst, marechaussee en ook bij gemeenten. Het arrest van dinsdag heeft volgens Klos grote impact op al die instanties omdat zij ras of etniciteit gebruiken bij (fraude)opsporing en het hof nu klip en klaar stelt dat dit niet mag.

Ze wijst op uitspraken van de vorige en huidige minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) en Hanke Bruins Slot (CDA) die stelden dat etniciteit bij controles niet het enige of doorslaggevende criterium mag zijn, maar soms wel gerechtvaardigd is. Sinds het arrest van dinsdag zijn die uitspraken onjuist. Klos: „De redenering van het gerechtshof is: neem je etniciteit in overweging in enige mate, dan leidt dat tot beslissend verschil in behandeling en daarvoor is geen objectieve rechtvaardiging.”

Dat is ook de uitleg van advocaat Merel Hendrickx van een van de andere eisers: het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. „Het verbod geldt mijns inziens ook voor die situaties waar er geen beleid is om op ras te selecteren, maar er in de praktijk toch onofficieel op ras (al dan niet in combinatie het andere criteria) geselecteerd wordt. De staat heeft dus ook als plicht om het niet in beleid of profielen vastgelegde gebruik van ras voor selectiebeslissingen tegen te gaan.”

Het politiebeleid is nu dat agenten objectief moeten kunnen onderbouwen waarom zij tot een objectieve controle overgaan. Amatmoekrims broer vroeg er steevast naar:

Zeven keer vroeg hij het, en zeven keer werd er met een hooghartig zwijgen op gereageerd.