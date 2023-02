Petitie over bedreigde pontveren moet Gelderse partijen en kiezers wakker schudden

Op een pont staan, da’s een „moment van rust”, zegt Eef Meijerman. De voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Veerponten ziet de tocht met de pont als een leuke pauze; even over het water staren en niks doen.

Meijermans’ organisatie richt zich nu vooral op veren in Gelderland. Met reden. Een deel van de 49 Gelderse veerponten komt eind dit jaar hoogstwaarschijnlijk in financiële problemen. Het Gelders verenfonds, een subsidiepot waarmee tekorten op de begrotingen van de veren worden aangevuld, zal dit jaar nog leeg raken. De provincie heeft aangekondigd zich uit het fonds terug te trekken.

Een petitie om de veren te ‘behouden’ is inmiddels meer dan 17.500 keer ondertekend. Met de petitie willen de organisaties Vrienden van de Veerponten (VVV), ANWB, Fietsersbond en Fietsplatform de aandacht trekken van politieke partijen, net voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. De provincie moet verantwoordelijkheid blijven nemen voor de pontjes, vinden de organisaties.

Schippers zonder opvolger

Veel Gelderse veren hebben te maken met financiële problemen en vergrijzing onder de schippers, die vaak geen opvolger hebben. Daar komen gestegen brandstofkosten en de gevolgen van klimaatverandering (te hoog, of laag water) nog bij. Zo ligt de veerpont tussen Pannerden en Millingen aan de Rijn vanwege financiële problemen in de herfst en de winter voor anker. Niet gunstig voor lopers van het Pieterpad, voor wie de pont een cruciale verbinding is. „Prijzen verhogen kan, maar daar zit ook een plafond aan”, zegt Meijerman.

Verdwijnt één veer, dan moeten mensen zeventien kilometer omrijden

De veren met een tekort in de begroting kunnen aankloppen bij gemeenten. Die konden tot dit jaar weer terecht bij het in 1995 opgerichte verenfonds. Een twintigtal veren in Gelderland ontvangt op dit moment een bijdrage via het fonds: de helft in de vorm van jaarlijks bedragen tot 15.000 euro, bij de rest varieert de subsidie tussen 19.000 euro voor het veer tussen Zaltbommel-Nederhemert tot 350.000 euro voor het veer tussen Brakel en Herwijnen.

Scholieren

„De veren zijn een gemeentelijk verantwoordelijkheid, ze liggen vooral tussen gemeentelijke wegen”, zegt een woordvoerder van de provincie Gelderland. „Dat besloot het college twee jaar geleden, en we zien geen aanleiding dat te veranderen.” Wel gaf de provincie aan „maatwerk” te kunnen bieden aan veren die veel door scholieren gebruikt worden.

Meijerman is bang dat verschillende veren gaan verdwijnen zonder financiële steun. „Ze zijn belangrijk, want veren verbinden, letterlijk. Het is voor kinderen een route naar hun school, voor mensen naar hun werk of naar andere voorzieningen. Het alternatief is ver omfietsen of met de auto gaan. Pontjes zijn een belangrijke schakel voor lokaal toerisme en duurzame mobiliteit.” Volgens de vereniging Gelderse gemeenten moeten mensen bij het verdwijnen van één veer gemiddeld ruim zeventien kilometer omrijden.

Het pontjes-probleem trekt de aandacht van lijsttrekkers wier partijen meedoen aan de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Veel partijen hebben de veren opgenomen in hun programma. Zo wil de SP de pontjes gelijktrekken met essentieel openbaar vervoer en ook GroenLinks en de BoerBurgerBeweging willen dat de provincies er verantwoordelijk voor blijven.