Overlevingskans voor kinderen met kanker gestegen

De kans dat kinderen met kanker vijf jaar na hun diagnose nog leven, is de afgelopen dertig jaar met 10 procentpunt gestegen. In de jaren negentig ging het om 73 procent van de kinderen onder de achttien, tussen 2011 en 2020 was dat 83 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) die woensdag zijn gedeeld vanwege Wereldkinderkankerdag.

Volgens IKNL komt de verbetering in overleving door ontwikkelingen in de diagnostisering en behandeling van kinderkanker. Zo zijn behandelingen aangepast op de soort en ernst van de tumor. Maar ook spelen het beter herkennen van ziektebeelden en nieuwe behandelingen een rol. De prognose is het slechtst bij bepaalde vormen van hersenkanker, neuroblastoom en een specifieke vorm van botkanker. Minder dan 70 procent van deze kinderen is vijf jaar na de diagnose nog in leven.

Ondanks de verbeterde overlevingskansen is kanker nog een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij kinderen. In 2021 kregen 556 kinderen jonger dan 18 jaar de diagnose kanker, volgens het centrum. In dat jaar overleden zestig kinderen onder de 20 jaar aan de ziekte. Van alle soorten, overlijden de meeste kinderen aan leukemie of een hersentumor. Kanker bij kinderen is volgens het IKNL vaak anders dan kanker bij volwassene. Een deel van de vormen komt bijvoorbeeld alleen voor bij kinderen, omdat de tumoren ontstaan in voorlopercellen. Die cellen zijn bij volwassen niet of nauwelijks meer aanwezig. Ook de behandeling en genezingskansen zijn anders dan bij volwassenen.

Leukemie, hersentumoren en lymfomen zijn de meest voorkomende vormen van kinderkanker in Nederland. Ruim een derde van alle diagnoses worden bij kinderen jonger dan vijf jaar geconstateerd. In 2021 ging het om 196 kinderen.

Lees ook: Huidkanker aan de kust, longkanker in armere wijken: deze atlas laat zien dat kanker niet gelijk verdeeld is over Nederland