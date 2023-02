Oud-president Bolsonaro kondigt terugkeer naar Brazilië aan

De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro wil in maart terugkeren naar Brazilië om de oppositie tegen de nieuwe linkse president Lula da Silva te leiden. Dat heeft hij dinsdag in een interview met The Wall Street Journal gezegd.

Bolsonaro ziet zichzelf als de leider van de rechtse beweging in Brazilië. „De rechtse beweging is niet dood en zal voortleven”, zei hij in het interview met de krant. Bolsonaro verloor vorig jaar de verkiezingen van zijn opvolger Lula. Hij heeft zijn verkiezingsnederlaag nog steeds niet erkend.

Voorafgaand aan de verkiezingen suggereerde de oud-president dat hij alleen door fraude van Lula kon verliezen. Lula won de verkiezingen uiteindelijk met 50,9 procent van de stemmen. Na de verkiezingen vertrok Bolsonaro naar de Amerikaanse staat Florida.

Antidemocratische protesten

Een terugkeer naar Brazilië is niet zonder risico’s voor Bolsonaro. Hij wordt in het Zuid-Amerikaanse land beschuldigd van het opzetten van een gewelddadige beweging die zich verzette tegen de aanstelling van de nieuwe president. Op 8 januari vielen aanhangers van Bolsonaro overheidsgebouwen aan in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia uit onvrede over de verkiezingsuitslag.

Het Braziliaanse Hooggerechtshof gaat een onderzoek instellen naar Bolsonaro voor het aanzetten van antidemocratische protesten. Bolsonaro zelf ontkent alle betrokkenheid bij de protesten en zegt zich in Brazilië tegen de beschuldigingen te zullen verdedigen.

In het interview laat de oud-president weten nog geen besluit te hebben genomen over een eventuele nieuwe gooi naar het presidentschap. Ook zegt hij uit te kijken naar zijn thuiskomst, ondanks dat de kans bestaat dat hij gearresteerd wordt.